Influenza A H3N2 variante K: el virus que adelantó la temporada de gripe

En las últimas semanas, países de Europa, América del Norte, Asia y Oceanía, han registrado un aumento significativo de casos de Influenza A H3N2, mejor conocida como variante K, una cepa del virus de la gripe estacional que está provocando brotes tempranos y una mayor presión sobre los sistemas de salud.

Distintas autoridades sanitarias internacionales han advertido que esta variante se caracteriza por su alta capacidad de transmisión y por generar síntomas respiratorios más intensos en grupos vulnerables, lo que ha encendido las alertas.

Pese a esto, el médico general del Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad de La Serena, Fabián Ritz, explicó que “en el hemisferio norte se ha reportado que la gravedad de las infecciones es similar al de otras temporadas de influenza, por lo que estamos hablando de un virus que para la mayoría no supondrá un riesgo, pero las personas con patologías crónicas y de la tercera edad pueden ser más susceptibles”.

En cuanto a las características que hacen que esta variante se transmita con mayor rapidez o cause brotes más intensos, el médico puntualizó que “la mutación que da origen al subclado K le ha dado una facilidad para evadir mejor al sistema inmune comparado con otras influenzas. Esto significa que podemos portar la infección por un tiempo más largo sin darnos cuenta, haciendo más fácil que la contagiemos a otros”.

Vacunación

Respecto a si existe alguna vacuna que ofrezca una protección adecuada contra la variante K, el doctor Ritz recalcó que “la vacunación contra el virus de la influenza sigue otorgando protección para esta variante, sobre todo contra padecer infecciones más graves. Además, correremos con la facilidad de conocer de antemano la aparición de esta nueva influenza, así que las vacunas podrán prepararse mejor y el Ministerio de Salud podrá iniciar antes la campaña de invierno, tal como avisó recientemente”.

Además de esto, el médico hizo hincapié en que los grupos de población más vulnerables frente a esta variante son “los adultos mayores. También es importante recordar que muchas patologías crónicas suponen mayor riesgo cuando hablamos de infecciones”.

Sobre las recomendaciones, Ritz sostuvo que “la mejor medida sigue siendo la vacunación. Por esto recomiendo que cuando esté disponible la campaña de vacunación de invierno del 2026 puedan acercarse a los puntos de vacunación los adultos mayores y también las personas con enfermedades crónicas”.

En relación a este escenario, el académico del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena, Cristian Araya-Jaime, quien es magíster en Ciencias Médicas y Biológicas, mención Genética, especificó que “la variante K no se comporta como un super-virus, los datos de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) indican que su gravedad clínica es comparable a la de otras gripes estacionales”.

Sin embargo, el PhD en Genética advirtió que “al escapar parcialmente a la inmunidad existente y circular con fuerza puede incrementar el número absoluto de hospitalizaciones y muertes en personas frágiles, por lo que el riesgo poblacional se considera moderado para la mayoría y alto para los grupos vulnerables”.

“Su capacidad de propagación más rápida se explica por una deriva antigénica marcada, es decir, mutaciones en la hemaglutinina como T135K, S144N y N158D, que dificultan el reconocimiento de anticuerpos”, añadió.

Según el experto, otro factor es “la brecha de inmunidad dejada por dos inviernos con baja circulación de H3N2 y el adelantamiento de la temporada, los que generan una mayor fracción de personas susceptibles y brotes tempranos e intensos”.