Home Vanguardia "integrante del podcast “tomás va a morir” revela que padece grave..."

Integrante del podcast “Tomás Va a Morir” revela que padece grave enfermedad cerebral: “No tiene cura”

Alejandro “Buffy” Barros dio a conocer la noticia en el popular podcast, donde entregó algunos detalles sobre su complicación. “Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida”, sostuvo.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El integrante del podcast “Tomás Va a Morir”, Alejandro “Buffy” Barros, sorprendió recientemente tras revelar que padece una enfermedad cerebral que no tiene cura.

Barros dio a conocer la noticia en el último episodio del podcast, el cual conduce junto a Edo Caroe y Tomás Leiva. En el programa, “Buffy” detalló que se dio cuenta de su complicación durante un viaje en EEUU, al despertar con la visión borrosa en el ojo izquierdo.

“No se me pasó durante todo el día. Veía como si estuviera debajo del agua, todo borroso. La cantidad de luz que entraba, perfecto; los colores, perfectos, pero todo difuminado (…) Yo diría que veía como un 60% bien por el ojo y 100% por el otro”, indicó Alejandro. 

De regreso en Chile, Barros contó que fue al oftalmólogo y le ordenaron someterse a una serie de exámenes.

“Cuando estuvieron todos esos resultados, (el doctor) me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro’”, sostuvo, señalando que posteriormente fue derivado a un neuroftalmólogo.

En la misma línea, dijo que este especialista le explicó que “los signos eran daño en la mielina, en el cerebro (…) Eso recubre a las neuronas una por una. Entonces, cuando la mielina se va, los impulsos eléctricos que viajan a través de la neurona empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente se pelan los cables”.

Por su parte, y sin revelar el nombre de su enfermedad, expresó que “lo voy a decir sin tapujos: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Es muy grave”. 

En cuanto al tratamiento, relató que “hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico que después no voy a tener”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Jara sobre terrorismo en La Araucanía: “Eso lo calific...

La candidata oficialista, en el marco de su gira, visitó Temuco. “Yo, si hay indicios de algún tipo y hay que interponer una acción legal, lo voy a hacer. Pero eso se hace en la práctica, no en la teoría”, sostuvo.

Leer mas
Internacional

Detienen en Georgia a conocido estafador de Tinder que...

La detención se produjo tras una notificación de captura emitida por Interpol, según detalló el Ministerio del Interior de Georgia, que no entregó mayores antecedentes.

Leer mas
Nacional

Peleas de gallos en San Carlos: Fiscalía formalizó a d...

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado, dijo que luego de ser detenidos el mediodía de este domingo se verificó que a la altura del kilómetro 5,7 de la Ruta N- 31 se realizó una disputa de esta naturaleza, dejando como saldo a un gallo muerto, producto de diversas heridas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/