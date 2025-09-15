Integrante del podcast “Tomás Va a Morir” revela que padece grave enfermedad cerebral: “No tiene cura”

El integrante del podcast “Tomás Va a Morir”, Alejandro “Buffy” Barros, sorprendió recientemente tras revelar que padece una enfermedad cerebral que no tiene cura.

Barros dio a conocer la noticia en el último episodio del podcast, el cual conduce junto a Edo Caroe y Tomás Leiva. En el programa, “Buffy” detalló que se dio cuenta de su complicación durante un viaje en EEUU, al despertar con la visión borrosa en el ojo izquierdo.

“No se me pasó durante todo el día. Veía como si estuviera debajo del agua, todo borroso. La cantidad de luz que entraba, perfecto; los colores, perfectos, pero todo difuminado (…) Yo diría que veía como un 60% bien por el ojo y 100% por el otro”, indicó Alejandro.

De regreso en Chile, Barros contó que fue al oftalmólogo y le ordenaron someterse a una serie de exámenes.

“Cuando estuvieron todos esos resultados, (el doctor) me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro’”, sostuvo, señalando que posteriormente fue derivado a un neuroftalmólogo.

En la misma línea, dijo que este especialista le explicó que “los signos eran daño en la mielina, en el cerebro (…) Eso recubre a las neuronas una por una. Entonces, cuando la mielina se va, los impulsos eléctricos que viajan a través de la neurona empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente se pelan los cables”.

Por su parte, y sin revelar el nombre de su enfermedad, expresó que “lo voy a decir sin tapujos: tengo una enfermedad al cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Es muy grave”.

En cuanto al tratamiento, relató que “hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí quizás supere los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico que después no voy a tener”.