Interior afirma que detenido en megatoma está en listado de pensionados por estallido, pero nunca la ha recibido

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró que Bryan Serrano, sujeto detenido este martes en la megatoma de San Antonio, figura en el listado de personas que puede acceder a la pensión de gracia por el estallido social, pero nunca la ha recibido.

Serrano, 21 años, fue uno de los seis detenidos este martes por los incidentes en el desalojo de parte de la megatoma, por homicidio frustrado contra carabineros y porte de munición y armamentos.

Su caso generó revuelo, ya que según información del Gobierno, aparecía desde el 7 de septiembre del 2022 en el lugar número 299 del listado para recibir dicha pensión, y supuestamente percibe dos ingreso mínimo mensual, lo que equivale a $515.672.

Los criterios del Gobierno establecen que esa categoría corresponde a aquellos que hayan sufrido “lesiones gravísimas (fallecimiento, trauma ocular irreversible, lesiones gravísimas no oculares, violación)”.

No obstante, de acuerdo a lo consignado por Emol, el subsecretario Víctor Ramos aclaró que el detenido “estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión, pero entendemos que no ha recibido la pensión en ningún caso”.

Fuentes del caso comentaron al citado medio que “no ha recibido el beneficio porque nunca ha sido ubicado para ser notificado, no ha recibido ningún peso”.

Ramos, además, mencionó que “también hay ciertos criterios que se tienen que aplicar mediante la justicia, que eso es lo que se está investigando ahora, que evidentemente que haría que ese beneficio, esa indemnización, digamos, por cualquier tipo de daño, pudiese ser analizable”.

“Es importante separar las cosas. Los daños que pueda haber generado a cualquier tipo de víctima de trauma ocular deben tener un trato especial por parte del Estado de Chile, así lo han venido haciendo, y es y y también es importante recordar que el proceso de pensiones partió en el Gobierno anterior, al cual nosotros hemos estado dándole curso, y mejorado las maneras de acreditar y de acompañar también a este tipo de víctimas”, sostuvo.

De igual forma, subrayó que “pero es incompatible que cualquier persona pueda estar realizando delito o pueda estar condenado frente a la justicia para seguir percibiéndolos”.