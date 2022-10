Interponen recurso contra Metro por cierre de estaciones cercanas al Monumental

El polémico encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica sigue generando ruido fuera de la cancha, pero ya no por motivos de seguridad, sino por una acción judicial en contra de Metro.



Y es que el cierre anticipado de varias estaciones cercanas al estadio Monumental pocos minutos antes del término del compromiso el pasado martes, generó molestia en el Club Social y Deportivo Colo Colo, que presentó un recurso de protección contra la empresa de transportes.



El presidente del CSyD, Edmundo Valladares, detalló que “hemos presentado un recurso de protección que busca resguardar y cuidar a nuestros socios e hinchas. Esperamos que no se vuelvan a repetir situaciones tan inaceptables como las que ocurrieron el pasado martes”.



En la misma línea, el ex timonel de Blanco y Negro subrayó que “queremos que el precedente del otro día, donde se cerraron de manera arbitraria varias estaciones de Metro de Santiago no se repita nunca más”.



“Queremos que los colocolinos se sientan seguros y respetados como cualquier ciudadano”, complementó Valladares.



Asimismo, el CSyD Colo Colo hizo presente una alerta ciudadana al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para que la entidad fiscalice e investigue eventuales infracciones a la norma.