Investigan el hallazgo de una bolsa con aparentes restos de cocaína en baño de la Fiscalía Centro Norte

El OS7 de Carabineros investiga el hallazgo de una bolsa con aparentes restos de cocaína al interior de un baño de la Fiscalía Centro Norte.

La llegada de un equipo del OS7 causó sorpresa el pasado miércoles, luego de que se confirmara el hallazgo en el piso 10 de la entidad persecutora, recogió Radio Biobío.

En el lugar se encontró una pequeña bolsa con aparentes restos de cocaína, presuntamente destinada a uso individual. Desde la Fiscalía señalaron que solo se trataría de restos, sin posibilidad de ser sometidos a análisis de laboratorio.

Tras conocerse el hecho, la situación fue informada de inmediato a la Fiscalía Nacional, y la investigación permanece abierta.

De acuerdo con fuentes cercanas a la institución, uno de los elementos más relevantes es que el hallazgo ocurrió en el piso 10, sector al que solo tendrían acceso el fiscal regional, directivos y asesores.

En ese contexto, la exfiscal Marisa Navarrete calificó la situación como de alta gravedad, señalando que con los antecedentes disponibles se podría sostener que el responsable sería un funcionario del Ministerio Público.

Por su parte, Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, afirmó que el carácter restringido del piso obliga a una investigación especialmente rigurosa, con el fin de resguardar la credibilidad del Ministerio Público.

Aunque desde la Fiscalía insistieron en que se trata de pequeños restos, el expersecutor Claudio Uribe calificó el hecho como impresentable, asegurando que no debe minimizarse el hallazgo por tratarse de una dosis menor.

Posibles consecuencias

Con una investigación aún en curso, el exfiscal nacional Sabas Chahuán señaló que, una vez identificado el responsable, este debería someterse a un tratamiento de desintoxicación, y que una eventual negativa podría derivar incluso en su expulsión del Ministerio Público.

En tanto, el exfiscal Andrés Cruz planteó que, pese a la gravedad del caso, podría tratarse de una conducta destinada a desvirtuar el trabajo de la Fiscalía y la imagen del actual fiscal regional, en el marco del proceso de postulación para definir quién ocupará ese cargo en el futuro.

Por ahora, el OS7 de Carabineros revisó las imágenes de seguridad y habría identificado a cuatro sospechosos, quienes deberían ser interrogados en el marco de la investigación.