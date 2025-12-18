ISL y CUT lanzan libro que rescata la lucha sindical tras la Ley contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

En una ceremonia cargada de simbolismo se realizó, en el salón principal de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la presentación del libro “Seguridad y Salud en el Trabajo: Historia de una ley con energía sindical”.

La obra, fruto de un trabajo colaborativo entre el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y la multisindical, busca rescatar el protagonismo de los movimientos de trabajadores y trabajadoras en la construcción del derecho a la protección laboral en Chile, un relato que la historiografía oficial no había destacado, hasta hoy.

Estuvieron presentes en la actividad el presidente de la CUT, José Manuel Díaz Zavala; la directora nacional del ISL, Aída Chacón Barraza; el seremi metropolitano del Trabajo y Previsión Social, Andrés Arce Álvarez; el secretario de Salud y Seguridad Laboral de la central, Horacio Fuentes González; el director metropolitano del ISL, Enrique Carrasco Borgheresi, y diversos dirigentes sindicales y representantes de instituciones públicas.

Durante la presentación, la autora del texto, Paola Orellana Valenzuela, Doctora en Historia, subrayó que este trabajo no es solo un ejercicio académico, sino una “labor social”. Según la investigadora, el libro analiza el papel de las mutualidades y mancomunales de finales del siglo XIX como actores clave en la génesis de la seguridad social, espacios donde se gestaron los primeros sueños y acciones de los trabajadores frente a las tragedias de la vida laboral.

En tanto, la directora nacional del ISL, Aída Chacón Barraza, abordó el valor de la memoria histórica como motor de cambio. “Este libro es un reconocimiento explícito al rol fundamental que ha tenido el movimiento sindical en la construcción de derechos laborales. Esta historia está llena de hitos de los que debemos sentirnos profundamente orgullosos, como la creación de la Revista Seguridad en 1935 o la inauguración del Hospital Traumatológico en 1937”, afirmó.

Recalcó que “cada paso en seguridad y salud que recoge este libro no ha sido una concesión ni un regalo; ha sido construido desde la organización, la participación y la lucha colectiva. Esa es una memoria que resulta fundamental recuperar y proyectar hacia el futuro para consolidar el trabajo decente en nuestro país”.

Asimismo, los diferentes oradores destacaron que el libro cumple con la tarea de disputar la memoria colectiva. Horacio Fuentes enfatizó que la obra reivindica la solidaridad y la unidad sindical frente al avance del individualismo. En esa misma línea, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, recordó que “nada le ha sido regalado al movimiento sindical” y que las políticas actuales de seguridad y salud fueron construidas con el esfuerzo de quienes fueron históricamente desechados por el sistema productivo tras sufrir accidentes.

En su intervención, el seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana, Andrés Arce Álvarez, se refirió a la relevancia de este registro para la política pública actual. “La historia que plasma este libro es la base sobre la cual hoy seguimos construyendo un Chile más justo para las y los trabajadores. Reconocer que la Ley 16.744 nació de la energía y la organización sindical es fundamental para fortalecer nuestra institucionalidad laboral”, aseguró.

Además, la autoridad regional indicó que este tipo de iniciativas permiten conectar las conquistas del pasado con los desafíos del presente, como el impulso al trabajo decente y la seguridad en los entornos laborales.

Como cierre del lanzamiento, se firmó un convenio de colaboración entre el ISL y la CUT. Este acuerdo formaliza el compromiso de ambas instituciones para distribuir la obra entre las organizaciones sindicales, transformándola en una herramienta de formación para avanzar hacia un trabajo decente y un entorno laboral seguro para todas y todos.