ISP detectó fallas de calidad en 39 lotes de preservativos de látex

El Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (Andid) del Instituto de Salud Pública (ISP) informó que detectó fallas de calidad en 39 lotes de preservativos de látex, de la marca china Suzhou Colourway New Material Co., LTD.



El organismo sanitario afirmó que instruyó el cese de la distribución de estos condones, ya que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.



Se agregó que algunos de estos lotes, importados y distribuidos por Cegamed Chile S.A., fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).



El ISP hizo un llamado a la ciudadanía a no usar estos preservativos y devolver estos productos a los establecimientos de salud donde fueron adquiridos, hasta que Andid finalice la investigación sobre esta materia.



En caso de problemas con estos condones, se pidió notificar al ISP completando un formulario que se encuentra en la página web Descarga Formulario ANDID/006 y enviándolo al correo electrónico tecnovigilancia@ispch.cl.