Israel bombardea Líbano en respuesta a ataques de Hezbollah

Al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas víctimas de una oleada de ataques efectuada en la madrugada de este lunes por el Ejército de Israel contra Líbano, incluida su capital Beirut.

Esto en respuesta al lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chiíta Hezbollah tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.



El Ministerio de Sanidad libanés confirmó este balance en un breve comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA. Se precisó que en la capital se han registrado 20 muertos y 91 heridos, mientras que en el sur del país son once los fallecidos y 58 los damnificados.



Siete de estas víctimas mortales son miembros de una misma familia residentes en la ciudad de Tul, en el distrito de Nabatiyé, según han apuntado medios locales como el diario L’Orient-Le Jour.

Primer ministro libanés condenó ataque contra Israel



El primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó el ataque contra territorio israelí “independientemente de quién esté detrás”, al considerarlo un “acto irresponsable y sospechoso que pone en peligro la seguridad de Líbano”.

En un mensaje en X denunció que este “da a Israel pretextos para continuar sus ataques contra” el país árabe.



Añadió que “no permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés”.



Previamente, el Ejército israelí anunció en la madrugada de este lunes que está efectuando ataques contra objetivos de Hezbollah en todo Líbano, en respuesta al ataque.



“El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos” de Hezbollah



“El Ejército israelí está atacando con fuerza objetivos de la organización terrorista Hezbollah en todo el territorio libanés, en respuesta a los lanzamientos de cohetes contra el Estado de Israel”, señaló un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Telegram. Agregó que “no permitirá que la organización suponga una amenaza para el Estado de Israel y ataque a los residentes del norte”.



Las FDI afirmó que “Hezbollah está destruyendo el Estado de Líbano; la responsabilidad de la escalada recae sobre ella, y el Ejército israelí responderá con contundencia a este ataque”, dado que las fuerzas israelíes “se han preparado para este escenario como parte de (…) la operación ‘Rugido del León'”.



Poco antes, el cuerpo militar ha interceptado el lanzamiento de “proyectiles” desde el país vecino, sin registrar daños personales ni materiales hasta el momento, si bien ha obligado a las autoridades a activar las sirenas antiaéreas en varios puntos del norte del país.



El partido-milicia libanés Hezbollah, aliado de Irán, confirmó un ataque “en venganza por la sangre pura” del líder supremo Jamenei y “en defensa de Líbano”, según ha recogido en la última hora la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo.

