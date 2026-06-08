Israel detecta lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán

El Ejército de Israel informó este lunes la detección de lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán hacia su territorio, en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente. Los ataques coinciden con una jornada en la que altos mandos militares israelíes permanecieron reunidos junto al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, para coordinar operaciones contra objetivos iraníes.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detectado un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí”, informó su portavoz en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que los sistemas de defensa “están trabajando para interceptar la amenaza”, de acuerdo a Efe.

Minutos después, las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron un nuevo ataque, esta vez mediante el lanzamiento de misiles desde Irán.

Por la misma vía, el Ejército señaló haber detectado “hace unos momentos” el lanzamiento de “misiles desde Irán hacia el territorio de Israel”. Asimismo, indicó que sus sistemas de defensa estaban actuando para interceptarlos.

Las autoridades activaron alertas preventivas para la población de las zonas potencialmente afectadas. Los avisos fueron enviados directamente a teléfonos móviles.

“Se pide a la población que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones, ya que estas salvan vidas”, ha subrayado la portavocía de las FDI recalcando que “se debe acudir a los refugios al recibir la alerta y permanecer en ellos hasta nuevo aviso”, no pudiendo salir hasta que se reciba una “indicación expresa”.

Israel asegura estar en máxima preparación

El Ejército israelí afirmó encontrarse en estado de máxima alerta para responder a posibles ataques y continuar sus operaciones militares.

Finalmente, el Ejército israelí ha asegurado estar “en máxima preparación” tanto para “el ataque” como para “la defensa”, además de “en alerta y preparado para continuar con la acción en todos los frentes contra quien amenace al Estado de Israel”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron además que sus principales mandos militares han realizado evaluaciones permanentes durante las últimas horas.

Lo ha hecho tras informar que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y los altos mandos de las FDI, “han realizado a lo largo de las últimas horas evaluaciones de situación continuas y dirigen los ataques de las FDI en Irán desde el búnker de la Fuerza Aérea”.

La nueva escalada se produce tras una serie de ataques cruzados registrados durante el fin de semana.

Israel bombardeó Beirut, capital de Líbano, durante la jornada del domingo. En respuesta, Teherán lanzó proyectiles hacia el norte de Israel.

Más tarde, la República Islámica informó explosiones en tres ciudades del país. Esto ocurrió después de que las FDI anunciaran ataques contra sectores del oeste y centro de Irán.

El escenario se desarrolla pese a los intentos diplomáticos de Estados Unidos por contener una mayor escalada militar.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Su objetivo era pedirle que no respondiera al ataque iraní y facilitar una salida negociada al conflicto.

La crisis se originó tras la ofensiva lanzada por Washington y el Ejército israelí contra Teherán el pasado 28 de febrero. Posteriormente, se registraron ataques conjuntos atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, la Guardia Revolucionaria iraní y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.