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Consejo Fiscal Autónomo reitera alertas por la Megarreforma

La presidenta del CFA, Paula Benavides, dijo ante la Comisión de Hacienda del Senado que el proyecto que impulsa el gobierno presenta déficits fiscales al menos hasta 2031.

Patricia Schüller Gamboa
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Consejo Fiscal Autónomo reitera alertas por la Megarreforma

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, señaló ante la Comisión de Hacienda del Senado que el proyecto de Megarreforma que impulsa el gobierno presenta déficits fiscales al menos hasta 2031. Incluso considerando el efecto crecimiento, y que se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos.

“A su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento. Lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”, añadió el CFA.

El contexto de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el IF del proyecto se realice con enfoque de prudencia fiscal

El organismo también advirtió que el contexto de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el Informe Financiero (IF) del proyecto se realice con un enfoque de prudencia fiscal.

Paula Benavides añadió que en la propuesta que se lleva adelante en el Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, combina medidas de gasto, modificaciones tributarias y medidas de simplificación regulatoria. Con el objetivo de elevar el crecimiento tendencial de la economía.

Dijo que el IF considera que el impacto fiscal del proyecto está asociado a efectos directos e indirectos (o de segunda vuelta), asociados al mayor crecimiento económico.

CFA valora que el proyecto priorice el crecimiento económico

El CFA valoró que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva esfuerzos de eficiencia del gasto. Esto ya que constituyen pilares para fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

Insistió en que una de sus recomendaciones recurrentes ha sido a avanzar hacia un Balance Estructural (BE) equilibrado. Sustentado en una combinación de cuatro fuentes: mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, ganancias permanentes de eficiencia y ajustes del gasto. Además de reducción de evasión y elusión tributaria.

“No obstante, el IF del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031. Incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo. Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”.

En esa línea, el CFA reiteró que un riesgo transversal de la iniciativa es el descalce entre costos y beneficios fiscales.

Al cierre de su presentación, el CFA reiteró su valoración de la iniciativa legal al contemplar medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico. Y que se complementen con esfuerzos de ajuste del gasto.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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