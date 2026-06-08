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Nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares habrá que estar para recibirlo?

El beneficio anunciado por el Presidente José Antonio Kast, que debe ser aprobado en el Congreso, busca ayudar a las familias con un aporte que se entregaría como un pago único.

Leonardo Medina
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Nuevo bono de $30 mil por hijo: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares habrá que estar para recibirlo?

El pasado lunes, durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció un nuevo bono de $30.000 pesos por hijo, una iniciativa que será discutida en el Congreso. 

Este proyecto será enviado con suma urgencia a la Cámara para acelerar su tramitación. Si bien todavía debe enfrentar todo ese proceso para su aprobación, ya se revelaron algunos detalles sobre el aporte. 

¿A quién estará dirigido?

Por un lado, el bono se entregará a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

A su vez, los $30.000 serán por cada hijo de entre 0 y 13 años. Por lo tanto, el monto total, que está pensado como un pago único, dependerá de la cantidad de menores presentes en el hogar.

Consignar que, para saber si tu hogar califica en el tramo exigido, se puede ingresar a la plataforma oficial del Registro Social de Hogares, iniciando sesión con ClaveÚnica. 

Luego, en la sección “Mi Registro”, aparecerá la respectiva Calificación Socioeconómica del hogar.

Las fechas definitivas de pago y el método para acceder al beneficio se ratificarán cuando el proyecto avance en el Congreso y, eventualmente, sea aprobado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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