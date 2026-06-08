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Sean Penn aborda su ausencia en los Oscar 2026 y explica por qué no asistirá más a galas de premios

En una reciente entrevista con CNN, el actor confesó que tomó la decisión “de por vida” de “no ir a ningún lugar donde se reúna un grupo designado de más de ocho personas”.

Leonardo Medina
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Sean Penn aborda su ausencia en los Oscar 2026 y explica por qué no asistirá más a galas de premios

Sean Penn se sinceró en una reciente entrevista y profundizó en torno a los motivos por los que no asistió a la ceremonia de los Premios Oscar 2026

En esa ocasión, el intérprete obtuvo la tercera estatuilla de su carrera, tras imponerse como Mejor actor de reparto por su papel en “Una batalla tras otra”. Sin embargo, Penn no estuvo presente en la ceremonia y optó por visitar Ucrania en esas fechas. 

Y ahora, durante el 25° Festival Tribeca en Nueva York, el también director conversó con CNN y profundizó sobre el tema.

En ese sentido, aseguró que tiene una postura que no solo involucra a los Oscar, si no a todas las ceremonias de premiación. 

“Ya no asisto a ningún evento en el que tenga que estar en un grupo de más de ocho personas. Es algo que me deja sin ánimos”, comentó Penn. 

A la vez, expresó que “no es solo porque se trate de una entrega de premios. Sería igual si este grupo fuera a una fiesta posterior. Siempre he sentido incomodidad social en esos ambiente; demasiada gente”. 

Asimismo, precisó que tomó la decisión “de por vida”, de “no ir a ningún lugar donde se reúna un grupo designado de más de ocho personas”.

“El problema es que en esas reuniones solo tienes 15 minutos para cada persona, y eso me provoca ansiedad, es algo que me resulta abrumador”, añadió. 

También, mencionó que su experiencia en los Globos de Oro 2026 y la demanda de selfies del público fue determinante en su decisión. 

“La gente no debería hacerse selfies nunca con nadie. Es malo para ti; es malo para todos. Te roba el alma”, aseguró. 

De igual forma, contó que vio los Oscar desde Ucrania y admitió: “Realmente pude disfrutar de los Premios de la Academia por primera vez (…). Fue genial”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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