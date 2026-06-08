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Maly Jorquiera aclara su presente sentimental y habla sobre los rumores

La comediante enfrenta esta etapa tras el quiebre de su matrimonio con Sergio Freire, luego de que hace cerca de un año se conociera públicamente una infidelidad que marcó el fin de la relación.

Eduardo Córdova
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Maly Jorquiera aclara su presente sentimental y habla sobre los rumores

Maly Jorquiera habló abiertamente sobre su situación sentimental actual durante una íntima conversación con Martín Cárcamo, donde reveló cómo se encuentra su vida amorosa en la actualidad.

La comediante enfrenta esta etapa tras el quiebre de su matrimonio con Sergio Freire, luego de que hace cerca de un año se conociera públicamente una infidelidad que marcó el fin de la relación.

Desde entonces, ambos humoristas han mantenido un vínculo cordial. Esto, principalmente, por el bienestar de su hijo Lucas, quien actualmente tiene cerca de ocho años.

Durante su participación en “La Alfombra”, Jorquiera aclaró que sigue soltera, despejando así los rumores que la vinculaban sentimentalmente con otra persona.

En medio de la conversación, Martín Cárcamo quiso profundizar en el tema y le consultó directamente sobre su estado sentimental.

“¿Pero estás soltera-soltera?”, insistió el “rubio natural”, ante lo que la humorista aseguró que “sí po’, desde que pasó una situación”, en referencia a la infidelidad de Sergio Freire.

La comediante respondió con humor cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba sin pareja.

“Ah, y de ahí soltera… ¿O sea ha pasado cuánto? ¿Dos años?”, quiso profundizar Martín Cárcamo. “Sí, tengo telas de arañas. (…) Pero no sé, ahí con Sergio Lagos estamos conversando”, dijo Maly Jorquiera, en tono de broma.

La broma provocó una inmediata reacción del animador, quien reparó en la coincidencia de nombres entre Sergio Freire y Sergio Lagos.

El rostro de “Qué dice Chile” no dejó pasar la referencia y le lanzó un “de Sergio a Sergio”. “¡No había pensado eso! Voy a terminar…”, contestó la integrante de “Milf”.

Maly Jorquiera reconoció que ha pensado en iniciar una nueva relación, aunque recalcó que actualmente no tiene pareja ni tampoco algún pretendiente.

Finalmente, y luego de reconocer que sí ha sentido ganas de pololear otra vez, aseguró que está efectivamente soltera y sin un “pinche” dando vueltas por ahí.

La humorista también sorprendió al revelar un detalle de su vida íntima mientras abordaba el tema de la soltería.

“Tengo un satisfyer… me lo regaló la Renata Bravo”, confesó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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