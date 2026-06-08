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Kast llama al Senado a aprobar Megarreforma: Es el “proyecto político que la mayoría de la nación votó”

En entrevista con radio Cappissima de Arica, el Mandatario destacó esta iniciativa como la solución a los actuales problemas de empleabilidad e inversión

Patricia Schüller Gamboa
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Kast llama al Senado a aprobar Megarreforma: Es el “proyecto político que la mayoría de la nación votó”

El Presidente José Antonio Kast, en el marco de su visita a la zona norte del país, defendió este lunes la Megarreforma y remarcó que tras ganar en las elecciones, es el “proyecto político que la mayoría de la nación votó”.

Según recogió Radio Cooperativa, en entrevista con radio Cappissima de Arica, el Mandatario destacó esta iniciativa como la solución a los actuales problemas de empleabilidad e inversión, criticando políticas de administraciones anteriores en esta materia.

Kast sostuvo que “esto no es responsabilidad de un solo gobierno, pero sí hay medidas que se tomaron en el pasado, como la reforma tributaria, una reforma educacional y algunas reformas laborales que terminaron no protegiendo a la ciudadanía. Sino que desprotegiéndola y dejándola abandonada, a casi un millón de personas sin trabajo”.

El Mandatario desafió a los detractores a presentar “otra fórmula para generar trabajo e inversión”.

“Nosotros estamos planteando una opción distinta que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa, porque genera más inversiónmás trabajo y ese es el desafío que tienen en estos días los senadores“, indicó.

El Mandatario hizo un “llamado a los parlamentarios que esta semana van a tener que votar en el Senado el plan de Reconstrucción, que es un proyecto grande, que modifica normas tributarias relevantes, pero que son absolutamente necesarias para que haya inversiones y trabajo”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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