J.K. Rowling responde a Emma Watson y lanza fuerte dardo: “Ignora lo ignorante que es”

J.K. Rowling, autora de la saga de “Harry Potter”, arremetió en contra de Emma Watson, luego de unos recientes dichos de la actriz en torno a sus diferencias de pensamiento sobre los derechos de las personas transgénero.

Hace algunos días, y durante su participación en un podcast, Watson, intérprete de “Hermione” en la saga cinematográfica del libro, se refirió a su relación con la escritora y señaló que “creo que mi mayor deseo es que las personas que no comparten mi opinión, me quieran”. Además, mencionó que le molestó que “nunca se hiciera posible una charla” con Rowling.

Bajo este contexto, y mediante su cuenta de X, la escritora reaccionó a estas declaraciones y expresó que “Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”.

“Tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”, añadió.

La autora indicó que Watson y Daniel Radcliffe, intérprete de “Harry Potter”, y quienes la han cuestionado por su postura crítica sobre la comunidad transgnero, “han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso una obligación- particular de criticar” a ella.

“Años después de terminar su participación en Potter siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé”, sostuvo, agregando que “cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección”.