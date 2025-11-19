Home Nacional "jere klein quedó con arresto domiciliario nocturno luego de ser d..."

Jere Klein quedó con arresto domiciliario nocturno luego de ser detenido por microtráfico

El artista urbano, quien también quedó con arraigo nacional, enfrentó cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducir bajo los efectos de estupefacientes y no portar licencia

Leonardo Medina
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización del cantante urbano, Jere Klein, quien fue detenido la tarde de este martes por microtráfico de drogas. 

Según informó la Fiscalía Centro Norte, el artista enfrentó cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, conducción bajo los efectos de estupefacientes y sin licencia. 

Tras la audiencia, Jeremías Tobar, nombre real del cantante, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

De acuerdo a lo consignado por el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, el artista de 19 años se mostró agresivo con los medios de comunicación, y se rió mientras relataban los hechos.

La detención de Jere Klein

Cabe recordar que Jere Klein fue arrestado por personal de Carabineros en la población Santa Anita, en la comuna de Lo Prado

El mayor de Carabineros, Cristián Galaz, detalló al respecto que “personal de Carabineros del SIP de Lo Prado efectuaban patrullajes al interior de la población Santa Anita, sorprenden un vehículo de marca Mercedes Benz, en el cual se desplazaban cinco antisociales, los cuales bajo una conducción temeraria, estacionan el auto. En esas circunstancias, los carabineros aprovecharon para controlar a estas personas, y se sorprenden con consumo de drogas en el lugar”.

Hasta el momento, se desconoce qué tipo de droga portaba el artista, y bajo el efecto de cuál sustancia se encontraba conduciendo.
En septiembre pasado, Klein ya se había visto envuelto en otra investigación, cuando personal de Carabineros realizó un operativo antidrogas en su vivienda en Colina, procedimiento que incluyó allanamientos en 19 viviendas. En esa ocasión, se encontró una prensa que dio positivo a clorhidrato de cocaína en su propiedad.

Detienen al cantante urbano Jere Klein por microtráfico de drogas en Lo Prado
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
