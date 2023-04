Jordi Castell se refirió a las críticas tras dichos de exiliados: “No me puedo hacer cargo de eso”

El fotógrafo Jordi Castell, quien hace unas semanas protagonizó una polémica tras emitir una serie de comentarios que relacionaban a Pedro Pascal y a los exiliados en el programa “Tal Cual” (TV+) respondió a las fuertes críticas que ha recibido por sus dichos.

En conversación con Página 7, Castell comentó que “nunca me ha importado mucho lo que piense la gente o por las razones que me funan, porque nunca he dicho cosas con mala intención”.

Tras ello, señaló que no ofrecerá “disculpas porque no es consciente de que esté ofendiendo a nadie, y la verdad, de todos los comentarios que llegan, su propina es mi sueldo”.

Asimismo, apuntó a sus ‘haters’ y los tildó de “gente amarga y que no tiene su paz mental resuelta que dispara por disparar, no me puedo hacer cargo de eso”.

Sobre el final, Castell respondió sobre si hace una autocrítica frente a sus comentarios, a lo que el fotógrafo respondió que “no (hago una autocrítica), porque lamentablemente me hubiera encantado ser exiliado y haber crecido en un país que no hubiera tenido una dictadura atroz como la que vivimos, en una cárcel como era Chile en la época de Pinochet”, argumentó.

“Fue la misma discusión que tuve con mi papá, yo sé que es fuerte decirlo, pero si a mí me hubieran dado a elegir, feliz hubiera crecido en un país del primer mundo”, finalizó.