Jorge González reaparecerá en TV con íntima entrevista: Hablará con Cristián “Chico” Pérez

El histórico líder de Los Prisioneros, luego de cuatro años sin apariciones televisivas, concederá una entrevista a Pérez en REC TV, para el último capítulo de la tercera temporada de “El cuarto de música”.

Leonardo Medina
La noche de este miércoles, Jorge González reaparecerá en televisión, concediendo una especial entrevista a Cristián “Chico” Pérez en REC TV, para el último capítulo de la tercera temporada del programa “El cuarto de música”. 

El histórico líder de Los Prisioneros hablará con Pérez en un capítulo de larga duración (80 minutos), el cual se estrenará a las 23:00 horas en REC TV, señal del recuerdo de Canal 13. A la vez, según consignó la estación, esta será la primera entrevista en televisión del músico después de cuatro años.

En diálogo con Canal 13, Cristián Pérez confesó que “quisimos cerrar esta temporada con el más grande, Jorge González”. 

Además, dio a conocer que “la gestión de la entrevista nace, primero, de un interés de Jorge de hablar conmigo. Él me ubica a través de un conocido, me llama y hablamos, y luego nos juntamos a conversar sobre música. En esta instancia, él me cuenta que le gustaba mucho mi trabajo y declara una admiración por ‘El cuarto de música’ y me comenta que siempre lo ve y que le gustaría estar en nuestro programa… ¡y por supuesto no me pude negar!”. 

“Creo que Jorge González es el artista más importante vivo de nuestra música. Y por eso se le pone a la altura de Violeta Parra, Víctor Jara y, también, de Los Jaivas. Y eso es pensando en su legado, en la importancia de su composición musical y en la autoría de las letras”, añadió el conductor del espacio. 

En tanto, de acuerdo a lo que adelantó el propio canal, González le dirá a Pérez en esta entrevista que “me encanta que entrevistes a artistas. Que entrevistes al ‘Negro’ Piñera y a toda esa gente que yo pienso que hay que revindicar. A todos esos colegas, por ejemplo a Miguelo, que no eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas y estuvieron ahí… Y merecen estar ahí. Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo”. 

Por su parte, en la conversación, el artista hablará sobre sus inicios en la música, el inicio de Los Prisioneros, el origen de los primeras canciones y el éxito del grupo en el extranjero, entre otros temas. 

Source Texto: La Nación
