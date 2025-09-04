Juan Pablo Sáez asegura que fue absuelto en denuncia por violencia intrafamiliar: “Acusación falsa”

El actor Juan Pablo Sáez será el primer invitado del nuevo podcast de Francisco Kaminski, “De los errores se aprende”, espacio en el que hablará sobre la denuncia por violencia intrafamiliar que presentó en su contra Camille Caignard, su exesposa.

Dicho programa se estrenará este sábado, y en un adelanto del capítulo, Sáez realizó un duro descargo en contra de la farándula, señalando que “la farándula habla tanto y muchas cosas que son falsas. A ti te pasó. Yo nunca, nunca, por Dios, que me muera, le pegué, ni le he pegado, ni le pegaré. Ella me acusó de violencia sicológica, porque yo le pedía que trabajara”.

En este sentido, y previo al estreno del episodio, desde el programa de Zona Latina, “Zona de Estrellas”, se contactaron con el intérprete para saber cómo fue su entrevista con Kaminski, y en este diálogo, el también gestor cultural aseguró que fue absuelto de la grave acusación.

Por un lado, según consignó Radio Cooperativa, y en torno al podcast de Kaminski, Saéz dijo que “fue una entrevista súper humana, cercana, íntima y amena. También fue con un humor porque si uno no se ríe de uno mismo, entonces para qué es la vida. Yo lo vi a Francisco súper centrado, tranquilo y él dice ser completamente inocente de cualquier situación, sencillamente recibió una llamada, eso es lo que cuenta”.

Luego, se refirió brevemente a su situación legal, y dio a entender que el proceso llegó a su fin. “Puede ir a contar que fui absuelto de la acusación falsa que fui víctima. Estoy muy feliz, reencontrándome con mi hija”, afirmó.

“Mi vida está nuevamente recuperando la luz, iluminada y con muchos proyectos en teatro (…) y en mis primeras horas de mi campaña política como candidato a diputado”, concluyó.