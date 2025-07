Junta Regional DC de Tarapacá se adelanta y decide apoyar candidatura de Jeannette Jara

En víspera de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) que se realizará este sábado y cuyo tema principal será definir su postura respecto a la candidatura que apoyarán en las elecciones presidenciales de noviembre, la Junta Regional de Tarapacá del partido anunció en esta jornada que respaldarán la postulación de la abanderada oficialista, Jeannette Jara.



A través de una declaración pública, el colectivo partidista de dicha región expresó su decisión, sumándose así a las voces del diputado Eric Aedo y de los senadores Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste, más otros integrantes de la directiva nacional de la colectividad, directivas regionales y del consejo general que ya manifestaron abiertamente su respaldo a la abanderada de Unidad por Chile.



“Manifestamos nuestro respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien representa la fuerza progresista y un renovado enfoque desde la centro izquierda. Su figura es un símbolo de lo que podemos lograr a través de la colaboración y la unión de fuerzas. La representación de Jeannette Jara, en este momento, se alinea con nuestros esfuerzos por construir un futuro más justo y de oportunidades para todas y todos”, parte la declaración.



“Hacemos un llamado al partido a unirse en este esfuerzo. El camino que hemos decidido tomar es crucial para la supervivencia de la Democracia Cristiana en todo Chile. Juntos, con la fuerza de nuestras convicciones y la disposición para colaborar, podemos evitar la extinción de nuestro partido y continuar luchando por un Chile más justo”, continúa el texto.



MÁS APOYOS DE LA DC



También se dio a conocer otra declaración pública firmada por una veintena de dirigentes de la falange, comunicando su decisión de sumar apoyo a la candidata oficialista.



Sostienen en un documento que “la candidatura presidencial de Jeannette Jara no representa, a nuestro juicio, un peligro para la democracia chilena. Al contrario, el peligro para las personas está en las propuestas de las candidaturas de derecha que, amparadas por el gran empresariado, no trepidarán en revertir conquistas y derechos”.



“Es desde ese sector del espectro político que surgen frases tan brutales como la de Evelyn Matthei, quien señaló que ‘probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil’. Mejor ni comentar respecto a las candidaturas de los representantes de la extrema derecha Kast y Kaiser”, agrega.



“La DC no puede perderse en la soledad del camino propio y por ello debe priorizar pertenecer a una coalición política junto con un pacto político que nos permita continuar nuestra valiosa representación parlamentaria; si alcanzar ese objetivo tiene como premisa un entendimiento presidencial, nos parece relevante buscar un entendimiento programático que contemple respuestas a la necesidad de crecimiento, de control de la seguridad, de mejoramiento de la entrega de salud y educación, del cuidado del medio ambiente, entre otros, y no nos cerramos a esa conversación”, cierra la declaración.



Dichas muestras de respaldo a la opción de Jeannette Jara contrastan con los anuncios hechos por el propio presidente del partido, Alberto Undurraga, y un grupo de expresidentes de la colectividad, anunciando que no darán su apoyo a la exministra.