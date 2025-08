Justin Timberlake confiesa que padece la enfermedad de Lyme: “Puede ser increíblemente extenuante”

El cantante estadounidense, Justin Timberlake, dio a conocer este jueves en sus redes sociales que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, infección bacteriana que se contrae por la mordedura de garrapatas.

A través de su cuenta de Instagram, el artista entregó algunos detalles sobre su experiencia con esta enfermedad, a la cual describió como “increíblemente extenuante”.

“He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras”, manifestó Timberlake en la publicación.

En la misma línea, comentó que “si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho, entonces eres consciente: vivir con esto puede ser increíblemente extenuante, tanto mental como físicamente”.

“Cuando me diagnosticaron, me quedé muy sorprendido, pero al menos pude entender por qué sentía un dolor nervioso tan intenso cuando estaba en el escenario o por qué me sentía tan cansado y enfermo”, añadió.

Timberlake reconoció que en su momento se planteó la posibilidad de detener sus giras. Sin embargo, expresó que “decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber seguido adelante”.

“No solo me demostré tenacidad mental sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré”, sostuvo.

Además, escribió que “estaba reticente a hablar sobre esto porque me han educado de manera que este tipo de cosas se guardan para uno mismo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis problemas para que así no se malinterpreten”.

Según consigna el sitio Mayo Clinic, los síntomas de la enfermedad de Lyme se pueden manifestar “entre 3 y 30 días después de la picadura de la garrapata”, y en su primera etapa, pueden aparecer signos como “fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular, molestias y dolores musculares, además de hinchazón de los ganglios linfáticos”.

De igual forma, los efectos de la enfermedad varían en gravedad, y la infección puede progresar afectando incluso al corazón, el sistema nervioso y la piel, mientras que en casos más graves, puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.