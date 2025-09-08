Karol Lucero confirmó que dejó Chile para iniciar “viaje de introspección”: “Necesito perdonarme…”

Luego de los rumores difundidos en los últimos días, en torno a que dejaría Chile tras la infidelidad a su esposa Fran Virgilio, Karol Lucero finalmente confirmó en sus redes sociales que comenzó un “viaje de introspección”.

Mediante su cuenta de Instagram, el comunicador compartió este domingo una imagen desde un avión, y adjuntó una extensa reflexión para referirse a su decisión de realizar este viaje.

“He dudado mucho de mí, y precisamente por ello voy por ayuda profesional y emocional que me permita corregir aspectos de mi vida que no entiendo y que debo superar”, expresó Lucero.

Asimismo, comentó que “sé que quien engaña a la persona que ama causa un gran daño y al mismo tiempo se traiciona a sí mismo. Ese es mi desafío, reconocer que mi mala e injustificada decisión no fue reflejo de mi verdadero carácter, sino de un momento en que me perdí y tiré por la borda todo lo que había construido. No soy el primero ni seré el último que se enfrenta a esto y lo superaré”.

“En las últimas semanas, he estado navegando en una tormenta emocional difícil de sobrellevar y que parece no terminar. Necesito perdonarme por haber perdido el vínculo que siempre soñé, y reconstruirme desde mi interior antes de intentar buscar una solución”, añadió.

También, planteó que “no puedo elegir las pruebas de la vida, pero sí cómo enfrentarlas. Nada externo nos daña más que nuestra propia mente. Cada día tengo la opción de atormentarme por mi mala decisión o hacer algo por cambiar. Hoy elijo lo segundo”.

“La resiliencia no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Nunca justifiqué mi mal actuar, asumí con hidalguía y opté por la reflexión. Por ahora creo que la distancia es la única respuesta frente a la deslealtad, incluso cuando no es lo que quiero”, sostuvo.

Consignar que el pasado mes de agosto se reveló que Lucero engañó a su esposa con la DJ penquista Ilaisa Henríquez, infidelidad que provocó el quiebre de su matrimonio. En tanto, desde el programa “Qué te lo digo” aseguraron que el ex “Mucho Gusto” viajaría a Costa Rica, para ir a un exclusivo y costoso retiro espiritual.