Kast concreta reunión con Rodrigo Paz y buscan recomponer vínculos entre Chile y Bolivia

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este jueves su primera reunión bilateral con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.



El encuentro estuvo marcado por la intención de ambos líderes de abrir una nueva etapa en la relación entre los dos países.



Al término de la cita, Kast resumió el espíritu del diálogo señalando que la idea es “construir futuro”. “Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo”, remarcó.



El Presidente electo agregó que “eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del Presidente Paz”.



En esa línea, destacó que “esto abre una nueva manera de encontrarnos en torno a la calidad de vida de nuestros compatriotas y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia”.



Por su parte, Rodrigo Paz valoró la instancia como “un diálogo franco y fraterno”. Reconoció que “entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior”.



El mandatario boliviano subrayó que “estamos haciendo un esfuerzo conjunto boliviano-chileno, chileno-boliviano, de una nueva sociedad que permita establecer en nuestro pequeño pedazo de continente una visión de desarrollo para nuestras naciones”.



Finalmente, Paz enfatizó que “la prioridad es crecer, la prioridad es dar salud, educación, la prioridad es darles un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto Sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones”.