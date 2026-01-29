Home Nacional "kast concreta reunión con rodrigo paz y buscan recomponer vínculo..."

Kast concreta reunión con Rodrigo Paz y buscan recomponer vínculos entre Chile y Bolivia

Al término de la cita, el Presidente electo resumió el espíritu del diálogo señalando que la idea es “construir futuro”. “Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo”, remarcó.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast concreta reunión con Rodrigo Paz y buscan recomponer vínculos entre Chile y Bolivia

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este jueves su primera reunión bilateral con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

El encuentro estuvo marcado por la intención de ambos líderes de abrir una nueva etapa en la relación entre los dos países.

Al término de la cita, Kast resumió el espíritu del diálogo señalando que la idea es “construir futuro”.Tenemos una relación de años, donde hay una frontera común, donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han venido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo de nuestra patria. El comercio que existe entre Bolivia y Chile es muy, muy fuerte y eso queremos potenciarlo”, remarcó.

El Presidente electo agregó que “eso es construir futuro, eso es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas y también, estoy seguro, de los compatriotas del Presidente Paz”.

En esa línea, destacó que “esto abre una nueva manera de encontrarnos en torno a la calidad de vida de nuestros compatriotas y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por mejorar nuestra infraestructura para permitirnos un mayor intercambio y mejorar todo lo que diga relación con nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia”.

Por su parte, Rodrigo Paz valoró la instancia como “un diálogo franco y fraterno”. Reconoció que “entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior”.

El mandatario boliviano subrayó que “estamos haciendo un esfuerzo conjunto boliviano-chileno, chileno-boliviano, de una nueva sociedad que permita establecer en nuestro pequeño pedazo de continente una visión de desarrollo para nuestras naciones”.

Finalmente, Paz enfatizó que “la prioridad es crecer, la prioridad es dar salud, educación, la prioridad es darles un mejor futuro a nuestros habitantes y eso nos conlleva a entender que nuestros retos no es resolver problemas del pasado, sino resolver los problemas del presente y del futuro y llevar adelante un esfuerzo conjunto para que tanto Bolivia-Chile, Chile-Bolivia, tengan una mejor perspectiva junto al contexto Sudamericano, una visión de desarrollo y de beneficio para nuestras naciones”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Secretaria general de RN por críticas de Bassaletti a ...

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, el diputado electo y general (r) de Carabineros cuestionó el liderazgo del exmandatario y aseguró que su segundo mandato tuvo debilidades. Andrea Balladares argumentó que “al presidente Piñera le tocó gobernar en uno de los períodos más difíciles que ha vivido Chile en su historia: el estallido de violencia, pandemia mundial y una oposición que, en vez de colaborar, optó por la obstrucción e incluso por desestabilizar y finalizar su mandato antes de tiempo”.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Trump anuncia la reanudación de los vuelos come...

Estados Unidos vuelve a permitir los vuelos comerciales sobre el espacio aéreo de Venezuela, según anunció este jueves el presidente Donald Trump, al comienzo de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. El republicano indicó este jueves que mantiene una nueva conversación telefónica con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Leer mas
Nacional
Adolescente de 19 años es baleado en La Cisterna...

El hecho ocurrió en un espacio público del sector sur de la comuna. En específico, se produjo en las cercanías de una plaza ubicada entre las calles Chabón y Chaitén, donde la víctima recibió múltiples impactos balísticos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/