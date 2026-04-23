Kast inaugura Café Literario Balmaceda vandalizado en estallido social: “La violencia irracional no va a ganar”

El Presidente José Antonio Kast inauguró este jueves la remodelación del Café Literario Balmaceda de Providencia, que fue vandalizado durante el estallido social de 2019.

En la actividad, el Mandatario condenó la violencia que se registró en el lugar. A la vez, abordó los incidentes de las últimas semanas en establecimientos educacionales.

“La violencia irracional, no va a ganar”, manifestó Kast, según consignó Emol, y añadió: “¿Por qué alguien quisiera quisiera destruir un lugar como este.? ¿Qué sentido tiene esa violencia irracional?”.

Asimismo, indicó que “ese odio que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros (…). Para algunos sí tiene sentido, porque es destruir la libertad, terminar con la de los jóvenes, que pueden empezar a soñar, pueden proyectarse”.

“La lectura, el estudio, da libertad, y eso es lo que vemos lamentablemente hoy día en algunos establecimientos educacionales. ¿Por qué quieren destruir un establecimiento educacional? ¿Cuál es el sentido?”, sostuvo.

A su vez, planteó: “Que los jóvenes no se puedan formar, que los jóvenes no se puedan educar, porque alguien que no está con todos los conocimientos es manipulable, y la ideología se instala ahí. Ese es el sentido”.

“Los jóvenes son instrumentos, son como la piedra en la mano de alguien que la arroja. Ese joven no es el responsable, son otros los que ocupan a esos jóvenes, instrumentalizan a esos jóvenes para destruir lo esencial, que es la educación, que nos lleva a la libertad”, expresó.

También, mencionó que “por eso esa violencia que se ejerció acá tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, combatida y no se combate con más violencia, se combate en espacios como estos, invitando a los vecinos”.

“Lo que ocurrió en el Liceo de Lastarria, lo que ocurrió en el Liceo Alexandri Palma, es irracional (…). Y nosotros estamos siguiendo todas las conductas de esos jóvenes”, remarcó.

Por su parte, el jefe de Estado precisó que “ya se expulsó al primer extranjero adulto que estaba participando en las manifestaciones aquí en el famoso Día del Joven Combatiente. Ya se expulsó y le vamos a quitar la nacionalidad o la residencia, la visa”.

“A otro extranjero que también está acá, y estamos viendo quiénes son los padres de esos jóvenes violentos que pueden haber causado la muerte de otros jóvenes en distintos establecimientos educacionales”, enfatizó.

Cabe destacar que en la inauguración también estuvieron presentes otras autoridades, como el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego.