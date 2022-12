Kast negó vinculación con “Pancho Malo” y criticó el ataque a Macaya

El excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, negó cualquier vinculación con el líder del “Team Patriota”, Francisco Muñoz, conocido como “Pancho Malo”, y criticó el ataque sufrido el sábado pasado por el presidente de la UDI, Javier Macaya.



“Tengo mucha distancia con los líderes de ese movimiento. Francisco Muñoz se ha convertido en una persona que no respeta los marcos democráticos al agredir. Aunque sea verbalmente, ha sucedido con el senador (Javier) Macaya, con la diputada (María José) Hoffmann. No comparto en nada su manera de actuar, yo y el Partido Republicano (PR) ha demostrado ser muy respetuoso”, declaró el exdiputado en una entrevista a Radio Infinita.



Además, negó rotundamente cualquier relación entre el movimiento que encabeza Muñoz con el Partido Republicano, a pesar de que el “Team Patriota” aseguró meses atrás que trabajó en la campaña presidencial de Kast.



El expostulante a La Moneda volvió a referirse al acuerdo logrado para el proceso constituyente y también al anterior del año pasado, que significó la creación de una Convención Constitucional. “Me siento orgulloso de no haber estado en la foto del 15 de noviembre, en la foto final de Sebastián Piñera, de su triunfo, generalmente los que aparecen en la foto, los que llegan a codazos a tratar de aparecer, a decir ‘yo estuve aquí’. A mí no me interesa estar en situaciones que llevan a un fracaso al país”, aseguró.



“No tengo problema en que se modifique la Constitución, de hecho, para las nuevas modificaciones se bajó el quórum, yo no estaba de acuerdo, pero ya es una ley, es más fácil modificar la Constitución. Y aquí estos días estos dichos de que si la firma Boric, va a ser una garantía de pacto social, eso es una mentira”, agregó Kast.



El dirigente político subrayó que “pasar a llevar al Poder Legislativo, en cuanto al debate, la formulación y la discusión de todo lo que es una reforma constitucional, a mí no me gusta, y volver a incurrir en el mismo error que se cometió en el año 2019, también creo que es un error. Porque ahí se nos prometió nueva Constitución y paz social, ahora sólo una nueva Constitución”.



Añadió que “lo más probable es que fracase igual, porque estos 12 bordes que firman en este acuerdo, veo difícil que la izquierda más radical los respete”.