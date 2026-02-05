Home Nacional "kast: “no queremos que un gobierno saliente deje amarrados los de..."

Kast: “No queremos que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido”

El Presidente electo abordó desde Europa los dichos del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, que calificó de “amarre” el anuncio del Gobierno de la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente electo, José Antonio Kast, abordó desde Europa los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que calificó de “amarre” la nominación, por parte del Gobierno, de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU.

Las declaraciones de Squella provocaron polémica. El Mandatario calificó los dardos de Squella como una “pequeñez y frivolidad”. 

Kast se refirió a la polémica y aseguró que esperaba que el gobierno saliente “no deje amarres” de ningún tipo, incluyendo la postulación de la expresidenta, la cual fue respaldada por México y Brasil, consignó T13. 

“Comparto lo dicho por el presidente de mi partido”, remarcó el Presidente electo, según consignaron desde La Tercera.

“Nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país en ningún sentido“, añadió. 

A pesar de sus dichos, Kast evitó nuevamente expresar una postura sobre la candidatura de Michelle Bachelet y reiteró que se referiría al tema a partir del 11 de marzo, cuando se produzca el cambio de mando. 

“Yo vuelvo a reiterar que respecto del tema de la nominación a la ONU y respecto de la expresidenta Michelle Bachelet, no me voy a pronunciar antes de asumir el cargo en propiedad”, cerró. 

Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: Es “el amarre más grande” que estaría dejando el Gobierno saliente
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
2
