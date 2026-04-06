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Kast y Milei se reunieron en privado en la Casa Rosada

La agenda oficial de ambos mandatarios contempló, tras un primer diálogo protocolar, la presentación de las delegaciones y una reunión ampliada con ministros, asesores y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast y Milei se reunieron en privado en la Casa Rosada

Con honores a la guardia de palacio y un efusivo abrazo entre ambos mandatarios, Javier Milei y José Antonio Kast comenzaron este lunes una reunión de carácter privado en la Casa Rosada en Buenos Aires.

La agenda oficial contempló, tras un primer diálogo protocolar, la presentación de las delegaciones y una reunión ampliada con ministros, asesores y el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Por parte del gobierno argentino participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; además de Daniel González, Carlos Frugoni, Fernando Brun y Juan Navarro, entre otros altos funcionarios.

Concluidas las actividades en el palacio de gobierno, Kast regresará a la embajada de Chile en Buenos Aires para entregar una declaración a la prensa, en la que responderá dos preguntas de contingencia. Luego retornará al país para asistir, a las 17:00 horas en la comuna de El Bosque, al lanzamiento de la nueva aeronave “Newen”, desarrollada por la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer).

Kast se reúne este lunes con Milei en medio de la polémica por la fuga de Apablaza
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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