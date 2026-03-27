La Florida adelanta compra de más de 200 mil tickets de gas y activa fondo de emergencia comunal

Ante la crisis internacional del petróleo y el escenario de estrechez fiscal que enfrenta el país, junto con el alza histórica en los combustibles, la Municipalidad de La Florida decidió anticiparse con medidas concretas. Esto para apoyar a las familias de la comuna y resguardar el funcionamiento de sus servicios.

El alcalde Daniel Reyes señaló que “el alza de los combustibles impacta directamente el costo de la vida de las familias. Cuando sube la bencina, sube el transporte, suben los alimentos y se encarece el día a día. Y esa es la realidad que viven miles de vecinos, especialmente en comunas de clase media como La Florida”.

Agregó que “frente a este escenario, en La Florida decidimos anticiparnos con soluciones concretas. Hemos dispuesto un fondo de emergencia para asegurar que no se vean afectadas las prestaciones en salud, seguridad, ayudas sociales y los distintos programas municipales.

Además adelantamos la compra de más de 200 mil tickets de gas de 15 kilos, enfocados directamente en apoyar a la clase media de nuestra comuna. Sabemos que el momento es difícil. Y nuestro compromiso es acompañar a los vecinos y tomar medidas reales que ayuden a enfrentar este contexto económico”.

En esa línea, el municipio adelantó el proceso de adquisición de más de 200.000 tickets de gas de 15 kilos cada uno. Estos irán en beneficio directo de las familias floridanas. La medida busca mitigar el impacto del aumento en el costo de la vida, considerando que el alza proyectada contempla incrementos de hasta $391 en bencinas y más de $580 en diésel. Esto repercute directamente en el transporte, los alimentos y los gastos básicos del hogar.

El beneficio estará enfocado en el 90% más vulnerable de la comuna, contemplando la entrega de dos tickets de gas por familia. Con el objetivo de apoyar especialmente a la clase media y a los hogares que enfrentarán un invierno complejo producto del escenario económico.

La municipalidad activó un fondo de emergencia comunal, previamente planificado, que permitirá enfrentar este escenario sin que se suspendan ni disminuyan los servicios municipales. Esto esguardando áreas clave como salud, seguridad, ayudas sociales y programas comunitarios.