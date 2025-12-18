Home Nacional "la florida inició su período de inscripción para colonias deporti..."

La Florida inició su período de inscripción para Colonias Deportivas y Recreativas para niños en verano

La Municipalidad de La Florida, a través de su Corporación del Deporte, dispuso de distintos ciclos de las denominadas Colonias Deportivas y Recreativas que se desarrollarán en el Gimnasio Municipal de la comuna, en Alonso de Ercilla 6698. Todo completamente gratis.

La Florida inició su período de inscripción para Colonias Deportivas y Recreativas para niños en verano

Escolares de entre 5 y 15 años están invitados a participar en un ciclo de actividades recreacionales que se desarrollarán durante los meses de enero y febrero en La Florida.

El año escolar para los niños y niñas ya es parte del pasado, y las merecidas vacaciones ya son parte del día a día de los más chicos.

En ese contexto, en busca de que los más chicos disfruten sanamente de este período de descanso, la Municipalidad de La Florida, a través de su Corporación del Deporte, dispuso de distintos ciclos de las denominadas Colonias Deportivas y Recreativas que se desarrollarán en el Gimnasio Municipal de la comuna, en Alonso de Ercilla 6698. Todo completamente gratis.

Sobre las actividades programadas para los niños y niñas durante este verano, el alcalde, Daniel Reyes, señaló que “esperamos que ahora que terminan las clases, muchos niños y niñas quieran participar de esta tradicional actividad que preparamos durante el verano para que puedan hacer actividades provechosas y aprender de manera entretenida. Las vacaciones son un momento en que hay mucho tiempo en el que tenemos que encontrar actividades para que nuestros hijos puedan estar estimulados y en las colonias de verano tendrán a los mejores monitores para lograrlo”.

¿En qué consisten las Colonias Deportivas y Recreativas?

Son actividades recreativas, deportivas y culturales, guiadas por un profesor y monitores deportivos que están a cargo de cada grupo, las actividades son acorde a las edades.

Por lo mismo, los menores han sido divididos en distintos grupos: 5 y 6 años, 7, 8 y 9 años, 10, 11 y 12 años y finalmente 13, 14 y 15 años, todo entre las 09:00 y 13:00 horas.

¿Cuándo comienzan las actividades?

Los ciclos fueron organizados para cuatro períodos a lo largo del verano:

-Ciclo 1: 5 al 16 de enero

-Ciclo 2: 19 al 30 de enero

-Ciclo 3: 2 al 13 de febrero

-Ciclo 4: 16 al 20 de febrero

Fechas de inscripción y requisitos de inscripción:

Las inscripciones comenzaron este martes y finalizarán el jueves 19 de diciembre en el Gimnasio Municipal, donde se deberán presentar la Cédula de Identidad vigente y acreditación de domicilio a través de documentos como una cuenta de servicios, certificado de residencia o Tarjeta Vecino vigente.

