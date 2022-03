“La gente ya está cabreada con el uso de mascarilla”: alcalde de Chile Chico por eliminación de ordenanza

Luperciano Muñoz, alcalde de Chile Chico, en la Región de Aysén, dijo que el Concejo Municipal aprobó la eliminación del uso obligatorio de mascarilla en el contexto de la pandemia del Covid-19.



En declaraciones al medio regional Aysén Ahora, Muñoz aseguró que la medida se tomó “no por una decisión caprichosa, sino porque básicamente la gente ya está cabreada con el uso de mascarilla”, acusando que Chile es “el único país latinoamericano que queda con mascarillas en la vía pública”.



“La idea es seguir avanzando en esta pandemia que debe llegar a su fin”, añadió el jefe comunal, apuntando a que la enfermedad es “prácticamente un resfrío”.



La autoridad acusó que la infracción por el no uso de mascarilla “era una de las herramientas legales que usaba Carabineros para sacar partes porque esto iba al Juzgado de Policía Local y tenía que pagar un parte, que esto ocasionaba no solamente molestias en el usar en forma permanente en la vía pública mascarillas, sino que esto también era en perjuicio económico para las familias”.



“Nosotros tomamos una decisión en base al sentido común, en base al sentir de la calle, en base a lo que la gente dice, pide y solicita. La autoridad sanitaria hará su trabajo como imagino lo está haciendo y nosotros hemos tomado una decisión política”, sentenció.



Desde el Ministerio de Salud no tardaron en pronunciarse por la resolución. El seremi (s) la cartera, Jourdan Cabezas, indicó en el balance Covid-19 regional que “la resolución 994, de septiembre del 2021, que indica el uso obligatorio de mascarilla en todo el territorio nacional, sigue vigente”.



“Por lo tanto, no confundir lo que anuncia el decreto municipal, porque en la práctica lo que ellos van a hacer es dejar de fiscalizar. El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio, y quien fiscaliza esto es la autoridad sanitaria, por lo tanto los habitantes de Chile Chico no deben olvidar el uso continuo de mascarilla”, añadió.