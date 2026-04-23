Delegado presidencial RM: empresario secuestrado en San Miguel “está en buenas condiciones”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el empresario, de 84 años, que fue secuestrado este martes en San Miguel, se encuentra en buenas condiciones.

Según consignó Radio Cooperativa, Codina, en una breve declaración, dijo que “la información que tengo en este momento no la puedo exponer de manera seria y responsable en los medios de prensa”.

“Tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo”

“Esta es una investigación que se lleva por parte de la (Fiscalía) ECOH y la PDI. Así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano”, remarcó.

Añadió que “la última información que tuvimos es que (la víctima) está en buenas condiciones”. Esto después de que su familia expresara preocupación por su estado de salud. El empresario es insulinodependiente.

Su paradero es desconocido

Codina aclaró que a más de 24 horas del rapto, su paradero aún es desconocido. Se presume que los equipos investigativos ya estuvieron en contacto con los captores, consignó Cooperativa.