China prohíbe importaciones de aves de corral desde Chile por gripe aviar 

China prohibió la importación de aves de corral provenientes desde Chile, debido al aumento de casos de gripe aviar detectados en territorio nacional.

De acuerdo a lo informado por la agencia Reuters, la medida fue decretada por la autoridad aduanera del gigante asiático, a raíz de “un brote de gripe aviar”.

El bloqueo regirá con efecto inmediato, según la citada agencia, y afectará a “todas las aves de corral y productos derivados procedentes de Chile”.

“Cualquier producto avícola chileno ilegal que se encuentre en la frontera será destruido por la aduana”, añadió la agencia.

El objetivo de esta prohibición es reducir riesgos para la producción local y evitar la eventual propagación de enfermedades dentro de su país.

Cabe destacar que China había reanudado el comercio con Chile a fines del 2024, luego de una suspensión de 18 meses por este mismo motivo.

A la vez, antes de esa medida, China era el tercer país más importante de Chile para el mercado avícola. De hecho, en 2022, las exportaciones llegaron a 29 mil toneladas, lo que representó el 15% de las exportaciones avícolas nacionales.

Consignar que a inicios de abril, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó un total de 20 brotes de gripe aviar en lo que va del año. Se estima que más de 700 mil aves se han visto afectadas en el país.