Oposición recurre a la Contraloría por megarreforma: Apuntan a eventual conflicto de interés de ministros

Un grupo de diputados y senadores de la oposición acudió este jueves a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando que se pronuncie por un eventual conflicto de interés en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Los parlamentarios apuntan a la participación de ciertos ministros en algunas empresas, lo que implicaría un conflicto de interés en la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

La petición fue presentada por los diputados Juan Santana (PS), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND), Irací Hassler (PC) y Luis Cuello (PC). A ellos se suman los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS).

“Nos parece impresentable”

Según consignó 24 Horas, el diputado Santana (PS) indicó que esperaban un pronunciamiento “frente a una situación que a todas luces nos parece del todo impresentable”.

Al respecto, planteó que ciertos ministros podrían verse beneficiados económicamente. Asimismo, apuntó especialmente a los casos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de Defensa, Fernando Rabat.

Por un lado, dijo que Quiroz se vería beneficiado con la exención de contribuciones, ya que posee millonarias propiedades en la Región Metropolitana.

“Misma situación con la cual se van a ver beneficiadas las empresas y las sociedades en las cuales él tiene participación”, añadió. Lo anterior, según acusa, “producto de la reducción de la tasa corporativa y de la reintegración del sistema tributario”.

En cuanto a Rabat, quien “alcanza un patrimonio de cerca de 700 mil millones de pesos”, mencionó que “se vería beneficiado en casi 211 mil millones de pesos al año”.

“Nos parece que si se va a hablar de reconstrucción, no se puede hablar de la reconstrucción de las billeteras de los ministros y ministras de esta administración”, remarcó.

En total, los parlamentarios afirmaron que esta situación involucraría a 63 autoridades de la actual administración.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA), dijo que “para eso estamos presentando este pronunciamiento, este requerimiento a Contraloría, y deseamos que tengamos una respuesta oportuna”.

“De lo contrario, la tramitación de esta ley se va a ver manchada por los intereses del gabinete del presidente Kast, que se va a ver directamente beneficiado”, agregó.