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Senador Ibáñez arremete contra megarreforma del Gobierno: Es “ultraideológica en materia económica”

El parlamentario del Frente Amplio remarcó que consideran rechazar la idea de legislar la iniciativa, si no se ingresan sus contenidos en comisiones separadas. Además, abordó el respaldo del Partido de la Gente a la medida, y señaló: “Le diría a Franco Parisi que no acepte las migajas que le está dando el Gobierno”.

Leonardo Medina
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Senador Ibáñez arremete contra megarreforma del Gobierno: Es “ultraideológica en materia económica”

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) arremetió en contra del proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno, que fue ingresado este miércoles a la Cámara de Diputados.

En diálogo con Radio Cooperativa, Ibañez tildó de “ultraideológica” la iniciativa en materia económica. Además, subrayó que consideran rechazar la idea de legislar la iniciativa, si no se ingresan sus contenidos en comisiones separadas.

“Nos obliga a rechazar la idea de legislar porque el proyecto va a arrastrar más déficit fiscal, o sea, menos recaudación”, manifestó el parlamentario. 

Asimismo, indicó que “yo no veo por dónde esto no afecte las arcas fiscales e implique en el futuro recortes en materia de salud o educación, porque el déficit va a seguir aumentando con este proyecto”.

El senador planteó que la iniciativa, al mezcla diversas áreas en sus 200 páginas, es una especie de “Frankenstein” legislativo sin un orden claro

También, abordó los cuestionamientos al Gobierno por la falta de diálogo. “Cuando consideras que hubo diálogo después de que ya presentaron el proyecto, cuando hemos pedido innumerables veces que se consideren ciertas propuestas antes de ingresar el proyecto, es muy distinto”, dijo.

“Fue un decreto, una decisión unilateral de seguir adelante como caballito de carrera con sus ideas muy ultra ideológicas en materia económica. Hoy estoy leyendo las columnas de los economistas y no hay por dónde esto permita resolver el problema del déficit fiscal”, precisó. 

En cuanto al respaldo del Partido de la Gente (PDG) a la iniciativa, lanzó un directo mensaje a Franco Parisi. 

“Le diría a Franco Parisi que no acepte las migajas que le está dando el Gobierno”, expresó.

Por su parte, afirmó que no descarta impugnar la tramitación del proyecto ante el Tribunal Constitucional (TC).

Lo anterior, apuntando a que la Cámara exige comisiones especializadas para temas tan distintos como medio ambiente y código tributario. “Creo que se puede ir al TC y ahí hay una buena razón”, sostuvo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Archivo)
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