Imputado por parricidio en Llolleo fue encontrado muerto en cárcel de Valparaíso a la espera de formalización

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso confirmó la muerte del sujeto detenido por el parricidio de sus padres con arma blanca. Este crimen quedó al descubierto en la mañana de este miércoles en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio.



El imputado Esteban Jeria Soza, de 24 años, se encontraba con detención ampliada en la cárcel de Valparaíso. A la espera de ser formalizado en el Juzgado de Garantía de San Antonio, donde la tarde de ayer fue presentado al tribunal por la Fiscalía local.



La fiscal Claudia Cancino pidió la ampliación de la detención para esperar los informes de la Brigada de Homicidios y las dos autopsias que está realizando el Servicio Médico Legal. La solicitud fue acogida por el tribunal.



Sin embargo, la mañana de este jueves se conoció la muerte de este sujeto por causas que no se han informado pero al parecer se trataría de un suicidio. La PDI informó que no dará mayores declaraciones al respecto. Sólo confirmó que la BH inició una investigación.



De acuerdo a lo establecido hasta el momento, este sujeto apuñaló a sus padres en medio de una violenta discusión. El cuerpo del padre quedó en el living de la casa con lesiones en el tórax. Mientras que la madre fue encontrada sobre una cama, con heridas similares.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso confirmó la muerte del sujeto detenido por el parricidio de sus padres con arma blanca. Este crimen quedó al descubierto en la mañana de este miércoles en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio.