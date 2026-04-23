Qué hacer en Viña del Mar: descubre las mejores heladerías de la Ciudad Jardín

En distintos sectores de la Ciudad Jardín es posible encontrar heladerías que apuestan por lo artesanal, ingredientes de calidad y propuestas que van desde lo clásico hasta lo más innovador.

Desde recetas italianas tradicionales hasta opciones veganas, sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, la oferta es cada vez más amplia y diversa, ideal para darse un gusto dulce en cualquier momento del día. Si estás buscando nuevas rutas gastronómicas, esta es una excelente forma de descubrir qué hacer en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: helados artesanales con inspiración italiana y opciones conscientes

Helados Coletti

Dirección: 7 Nte. 469, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres darte un gusto dulce, Helados Coletti es una parada imperdible en la Ciudad Jardín. Este local destaca por sus helados italianos artesanales, elaborados con ingredientes de alta calidad y recetas tradicionales.

Entre sus opciones más populares aparecen clásicos como stracciatella, tiramisú, amarena y chocolate semi amargo, además de sabores como lúcuma con manjar. También cuentan con alternativas veganas, como mango, maracuyá o frutos rojos, y opciones sin azúcar, pensadas para distintos gustos.

Para complementar la experiencia, puedes agregar toppings como Nutella, manjar o crema chantilly. Además, ofrecen café de grano, milkshakes y barquillos artesanales.

Tanu Helados

Dirección: 5 Nte. 329, local 2, Viña del Mar, Valparaíso.

Tanu Helados propone una experiencia más consciente y saludable, ya que su propuesta se inspira en ingredientes naturales y en la alimentación de pueblos originarios, combinando tradición con innovación.

Aquí destacan por ofrecer una amplia variedad de helados veganos, sin lactosa, sin gluten y sin soya, pensados para que más personas puedan disfrutar sin restricciones. Entre los sabores más pedidos aparecen el de lúcuma natural, chocolate cacao, limón con menta y jengibre, y otras opciones como Ferrero Rocher o yoghurt con mermelada de mora.

Qué hacer en Viña del Mar: variedad de sabores, propuestas creativas y alternativas para todos los gustos

Heladería Massimo

Dirección: Av. San Martín 7, norte, Viña del Mar, Valparaíso.

Con más de 40 sabores en vitrina, este lugar destaca por su amplia oferta que incluye opciones tradicionales, innovadoras, veganas y sin azúcar.

Entre sus sabores puedes encontrar combinaciones como papaya a la crema, mora, frutilla a la crema y frutos del bosque, además de opciones más intensas como chocolate, Nutella, pistacho y maní. También sorprenden con propuestas más locales y originales como chancaca pasada o dulce de membrillo.

Su carta permite ir probando distintos estilos,por lo que se convierte en una parada ideal para quienes quieren explorar nuevos sabores y descubrir qué hacer en Viña del Mar.

Miró Sabores Fantásticos

1)Dirección: Av. Jorge Montt 2285, Playa Marineros, Viña del Mar, Valparaíso.

2)Dirección: 13 Nte. 810, Viña del Mar, Valparaíso.

3)Dirección: Av. Gastón Hamel Nieto 527, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres una experiencia más creativa y dulce, Miró Sabores Fantásticos se presenta como una heladería que mezcla lo artesanal con una propuesta estética.

Con más de 30 sabores artesanales, este lugar invita a probar combinaciones que van desde los clásicos como chocolate, vainilla o frutilla, hasta opciones más elaboradas.

Además de sus helados, también destacan por su oferta de café, pasteles y waffles, lo que lo convierte en un espacio ideal para hacer una pausa, compartir y disfrutar en un ambiente acogedor y colorido.

Gelateria Mò

Dirección: Av. San Martín 469, Viña del Mar, Valparaíso.

Aquí encontrarás helados 100% naturales, sin colorantes ni saborizantes artificiales, además de opciones veganas, sin azúcar y sin lactosa, lo que la convierte en una excelente alternativa inclusiva. Entre sus sabores aparecen combinaciones como pie de maracuyá, frambuesa, pie de limón, chocolate belga, frutos del bosque, naranja con jengibre, frutilla a la crema, yogur, Oreo y dulce de leche, entre muchos otros.

Además, el lugar complementa su oferta con pastelería y cafetería, incluyendo brownies, cheesecakes, waffles, churros y volcanes de chocolate, ideales para acompañar el helado o disfrutar como un antojo aparte.