Denuncian presunto secuestro de una comerciante peruana en Estación Central

Carabineros recibió una nueva denuncia por presunto secuestro, esta vez en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Una comerciante de nacionalidad peruana fue obligada a subir a la fuerza a un vehículo por desconocidos que se la llevaron con rumbo desconocido.



De acuerdo a los primeros antecedentes, los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas de este miércoles en Avenida 5 de abril con Jotabeche. En ese momento, la víctima llegaba en moto junto a su pareja desde su trabajo. De improviso apareció un vehículo con sujetos que golpearon al hombre y se llevaron a la mujer.



La afectada comenzó a gritar, lo que alerto a las personas presentes en el lugar. Según señalaron a Carabineros, habrían actuado unos cinco sujetos armados y encapuchados. La comerciantes vecina del barrio y conocida por los testigos del presunto secuestro.



La mujer mantiene un local comercial de venta de ropa en el sector y vive en el barrio junto a su hijo y su esposo, golpeado por los desconocidos. Por lo mismo, los testigos del hecho dieron aviso de inmediato a Carabineros, que concurrió al lugar a realizar las primeras diligencias.



Por el momento, no se ha informado si el caso será investigado por la BIPE Antisecuestro de la PDI.

Este hecho se suma al secuestro del empresario ferretero Jorge Vera, 84 años, quien ya completó más de 24 de cautiverio desde su desaparición, en la comuna de San Miguel.