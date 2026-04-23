Reportan nuevas manifestaciones afuera del Liceo de Aplicación

Luego que fuera depuesta una toma por estudiantes, este jueves nuevamente se reportan manifestaciones a las afueras del Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago, según consignó Emol.



Estos incidentes han generado, hasta ahora, cortes del tránsito.

Según señala la plataforma Transporte Informa, la circulación de vehículos se encuentra suspendida en “Av. Ricardo Cumming entre Alameda y Moneda debido a un grupo de personas que genera incidentes en el Liceo de Aplicación”.

Según pudo conocer Emol, el establecimiento educacional nuevamente estaría tomado por estudiantes.





