La guía de locales para el bajón nocturno: qué hacer en Santiago

Si estás buscando qué hacer en Santiago después de una fiesta, una jornada larga o simplemente para comer bien a deshora, esta guía te ayudará a encontrar los mejores datos nocturnos de la capital.

Desde La Nación te dejamos esta selección de locales imperdibles para sobrevivir al bajón nocturno, con opciones contundentes, sabrosas y abiertas hasta tarde para cuando el antojo no perdona.

Un clásico para los universitarios

Bar Alameda

Si estás buscando qué hacer en Santiago cuando cae la noche, este clásico de estilo fuente de soda es una apuesta segura.

Acá en Bar Alameda puedes ir por un schop bien helado, completos, papas fritas mechadas y otras comidas para combatir el bajón. Funciona desde las 8:00 hasta las 4:00 am durante la semana, y los domingos abre sus puertas desde las 9:00.

Perfecto para juntarse con amigos, después del trabajo o del carrete. Tiene varios locales: en Av. Portugal 2, cerca de la Pontificia Universidad Católica de Chile; también en Santa Rosa 31, con dos mesas de pool y el único que ofrece pizzas; y el ultimo en Av. Irarrázaval 693, al final del Barrio Italia.

La Jonronera

Si y quieres algo realmente contundente, este local venezolano cumple el desafío.

Acá las porciones no pasan desapercibidas: completos de un metro con papas del mismo largo, y un churrasco italiano del tamaño de una torta. Ideal para terminar con cualquier antojo —o con el bajón después de una salida.

Este local de estética beisbolera se encuentra en París 768, Santiago de 12:30 a 23:00 hrs y también en Nataniel Cox 1286 de 18:00 a 00:00 hrs.

Además de sus platos XXL, ofrecen alternativas más moderadas para quienes no quieren romper la dieta por completo, como patacones y sándwiches, hot dogs, enrollados y más.

El local para las promos y los futboleros

Franco 2×1

Si estás buscando qué hacer en Santiago cuando el hambre aprieta y el bolsillo agradece, este local es un verdadero salvavidas nocturno.

Es una parada futboleros, estudiantes y trasnochadores que pasan por Francisco Bilbao 3469, Providencia, a pasos del Metro Bilbao Abierto de lunes a sábado desde las 12:00 hasta las 00:00 hrs.

Su carta va desde chorrillanas, completos y hamburguesas bien contundentes, con todo lo clásico de una buena picada chilena y, haciendo honor a su nombre, con varias opciones en promoción dos por uno.

Bar de René

Con décadas de historia, música en vivo y un público fiel, este clásico del rock mezcla lo mejor de la noche santiaguina: cerveza helada, piscolas generosas y cocina contundente para aguantar hasta tarde.

En su carta destacan los sándwiches de pescado, churrascos bien cargados y opciones vegetarianas, además de schop de litro. A medida que avanza la noche, el lugar se transforma en un verdadero templo rockero,con tocatas todos los fines de semana.

Los podrás encontrar en Av. Santa Isabel 0369 y los podrás visitar solo las tardes: desde los martes de 17:30 a 01:30 hrs; miércoles se extiende 02:30 hrs; y de jueves a sábado, a 03:30 hrs (los viernes abren desde las 16:30). Y los domingo y lunes permanecen cerrados.