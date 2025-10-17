Home Vanguardia "la marraqueta es elegida entre los 20 mejores panes del mundo..."

La marraqueta es elegida entre los 20 mejores panes del mundo

La revista gastronómica, Taste Atlas, destacó a la popular preparación chilena, la cual a nivel americano se ubicó en el tercer puesto, y quedó en el top 20 en el ranking mundial.

Leonardo Medina
La gastronomía chilena una vez más fue destacada a nivel internacional. Y es que la prestigiosa revista, Taste Atlas, eligió a la marraqueta entre los 20 mejores panes del mundo. 

Dicho portal gastronómico, durante el Día Internacional del Pan este jueves 16 de octubre, publicó un ranking con los mejores panes del mundo, lista en donde la marraqueta se ubicó en el lugar 17°, con una valoración de 4,4 estrellas. 

A la vez, el pan nacional quedó en el tercer lugar a nivel americano, solo por detrás del pan de bono, de Colombia (4°), y el pão de queijo (pan de queso), de Brasil (9°).

El mencionado sitio describió a la preparación chilena como “el pan más popular en Chile y Bolivia, un alimento básico que se suele consumir tres veces al día”. 

“La corteza es tan apreciada que algunos incluso la desmigan antes de consumirla. Se cree que la marraqueta se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando un gran número de europeos emigraron a Chile y Bolivia”, comentaron. 

En cuanto al podio, el ranking lo lidera el butter garlic naan, de la India; seguido del amritsari kulcha, de este mismo país, y el roti canai, de Malasia.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
https://www.lanacion.cl

7
