La ruta de la comida india: 4 imperdibles sobre qué hacer en Santiago

Si te preguntas qué hacer en Santiago para escapar de la rutina gastronómica, y quieres probar algo nuevo a veces solo basta con seguir el rastro del curry y el cardamomo para descubrir una ciudad vibrante y llena de especias.

Desde La Nación te presentamos esta ruta que te llevará por los cuatro restaurantes que te transportarán por la mejor gastronomía de la India.

Majestic en Vitacura

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar comida india de alto nivel, Majestic es una apuesta segura. Durante años funcionó al interior de un hotel en el centro de la ciudad y hoy se encuentra en el bajo de un edificio en Avenida Kennedy, manteniendo intacta su calidad, elegancia y sabores intensos.

En su carta es difícil elegir solo un plato, con productos traidos de la India acá destacan el Rogan Josh, guisado con cebolla, tomate y garam masala, es profundo y especiado, también puedes probar un Murgh Tikka Masala, con pollo asado al tandoor en una salsa llena de condimentos. Puedes elegir el nivel de picante del uno al cinco según tu tolerancia.

Y si queda espacio para el postre, el kulfi de pistachos, un helado cremoso a base de leche evaporada, es perfecto para cerrar después de los sabores intensos.Los encontrarás en Avenida Kennedy 5600. Funcionan de lunes a viernes de 18:30 a 00:00 horas; los sábados de 12:30 a 00:00 horas; y los domingos de 12:30 a 17:00 horas.

Mandala food en Providencia

Es una muy buena alternativa en Providencia. Ubicado a los pies de las torres de Carlos Antúnez, en Carlos Antúnez 1823 este restaurante se ha transformado en un punto fijo para quienes disfrutan de los sabores especiados y las porciones generosas. Con descuentos que pueden llegar hasta el 50% en algunos platos, lo que lo convierte en un panorama ideal para salir a comer sin gastar de más.

En su carta destacan opciones de estilo indo-chino como el Chicken Manchurian Dry, bolitas de pollo crujientes bañadas en una salsa intensa y especiada, y el Mushroom Chilli Dry, champiñones fritos salteados con ají, jengibre, ajo y una salsa espesa que puedes pedir con o sin picante.

Pe También brillan el Goan Jheenga Curry, con camarones en una cremosa base de leche de coco, tomatetomate y especias, y el Baingan Masala, una preparación de berenjenas con cebolla, tomate y un toque de limón encurtido que resulta simplemente espectacular.

Funcionando de lunes a sábado desde 12:00 hasta 22:00 horas, y los domingos hasta las 17 horas.

Himalaya en Ñuñoa

Ubicado en plena Avenida Irarrázaval, casi al llegar a Manuel Montt, Himalaya se alza como un secreto a voces para quienes buscan los sabores auténticos de la India a verdaderos precios de picada.

En su carta, los clásicos no fallan: desde el emblemático y cremoso Butter Chicken hasta el intenso Murgh Tikka Masala, platos que capturan la esencia del tandoor y el curry. Además, la variedad versiones de curry que van desde el cordero y el pescado hasta opciones con camarón..

Los encontraras en Av. Irarrázaval 1820 con un horario flexible que se adapta tanto al almuerzo como a la cena: de martes a viernes entre 12:30 a 22:40. Los sábados con horario continuado 20:00 horas, mientras que los domingos cierran la semana con un servicio de almuerzo hasta las 16:00 horas.

Rishtedar en La Reina, Providencia, La Dehesa y Vitacura

Para quienes buscan sumergirse en una atmósfera que transporte directamente al sur de Asia, Rishtedar se ha consolidado como el gran referente de la comida india en Santiago.

Con una trayectoria que los sitúa como pioneros en la ciudad. Su propuesta destaca por preparaciones contundentes y el uso de especias de gran carácter, enmarcadas en una ambientación envolvente: desde sus imponentes decoración tallada india, hasta el aroma a incienso, lámparas de bronce y la vibrante energía de sus bailarines de danza tradicional que completan la experiencia.

Dentro de su carta, el Dal Makhani es, sin duda, la joya de la corona; una mezcla de tres tipos de lentejas cocinadas lentamente en mantequilla y especias indias, logrando una cremosidad ideal para los días más frescos. No se quedan atrás clásicos de sabor potente como el Achari Murgh Tikka Masala o el popular Butter Chicken, platos que garantizan satisfacción inmediata a cualquier paladar que busque la esencia del tandoor.

Direcciones y sucursales