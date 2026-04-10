“La U tiene plantel para pelear arriba”: La mirada de Mariano Puyol por el renacer azul con Fernando Gago

Universidad de Chile volvió a sonreír. Tras un complejo inicio de año, que incluyó quedar fuera de la Copa Sudamericana y también la salida del DT Francisco Meneghini, la llegada de Fernando Gago a la banca parece haber generado un remezón inmediato.

Luego de la caída en su debut frente a Unión La Calera, el Romántico Viajero exhibió un gran nivel en sus últimos dos partidos. Las victorias por 3-1 ante Audax Italiano y 4-0 sobre Deportes La Serena, dejaron en evidencia un equipo más intenso, ordenado y que nuevamente se instala en la parte alta del torneo.

¿Es esto solo un impulso inicial o un verdadero renacer azul?. Para analizar el presente del club, en el portal Triunfo del diario La Nación conversamos con un referente histórico de la U: Mariano Puyol.

El ídolo y excapitán de Universidad de Chile, de 65 años, resalta que “yo no tengo dudas de que la U tiene un plantel para estar peleando arriba, un plantel bien equilibrado. Es cosa de que empiecen a aparecer las individualidades, creo que eso es lo más importante”.

“Sin duda hubo cambio futbolísticamente, pero hay que esperar unos partidos más para ver qué tan importantes fueron esos cambios en el equipo”, añade Puyol, quien el próximo 25 de abril realizará el lanzamiento de su libro “Simplemente un capitán”. Dicha obra, con una gran carga emotiva, relata su destacada trayectoria en la U.

¿Qué opina de estos primeros partidos con Fernando Gago como DT, en especial tras la buena imagen que dejaron los triunfos ante Audax y La Serena?

– Siempre cuando hay un cambio de entrenador se produce un cambio de actitud entre los jugadores, eso se vio reflejado en estos dos partidos. Yo creo que lo importante es mantener este cambio, esta actitud que tuvieron con un juego correcto.

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Hace un tiempo, con Meneghini, era impensado ver este nivel. ¿Cuánto influye en este rendimiento el cambio anímico y el planteamiento en sí de Gago?

– Con el tiempo se va a ver qué tan importante fue el cambio de entrenador. Como se dice, esta es la luna de miel entre los jugadores y el cuerpo técnico, sobre todo los que han tenido menos continuidad, que son los que más les interesa mostrarse.

“Eso es bueno porque lo más importante en un plantel es la competencia interna, hace que los rendimientos individuales suban. Hubo un cambio futbolísticamente, pero hay que esperar unos partidos más para ver qué tan importantes fueron esos cambios en el equipo”, comenta Puyol.

La competencia interna se ha notado con la inclusión de algunos juveniles, o la situación de Franco Calderón, que fue suplente, o Felipe Salomoni, que no fue considerado…

–Sin duda, por eso cuando llega un técnico nuevo los que más aprovechan ese cambio son los jugadores que han tenido menos actividad. Tiene que ver mucho con el gusto futbolístico, una mixtura de varios aspectos. Lo más importante es que esa competencia logre mantenerse y permita que los jugadores tengan un alza en su rendimiento individual.

¿Qué le ha parecido particularmente la presencia de los jóvenes en estos partidos, como Lucas Barrera, Ignacio Vásquez o Agustín Arce?

– Es importante, siempre hay que dar oportunidades a los jugadores jóvenes, especialmente a los formados en casa, y darle tiempo para que se instalen en el plantel. No hay que ser tan instantáneos, son jugadores donde la mayoría tiene buenas condiciones.

“Hay que darles confianza, porque la única forma de darles confianza es poniéndolos. Aún fallando, hay que seguir insistiendo con ellos”, sostiene.

¿Hay algún jugador de este grupo que a usted le llame la atención de cara al futuro?

– Hay varios. Destaco al chico argentino, (Lucas) Barrera, que tiene muy buenas condiciones, es un jugador bastante interesante. En general creo que la U tiene un grupo de jugadores jóvenes con muchas capacidades para instalarse en el equipo titular.

“Espero que le sigan dando oportunidades, y que ellos las ratifiquen cada vez que juegan. Eso es bueno para el plantel”, subraya el exfutbolista.

Desde antes que llegara Gago, uno de los puntos que más resaltaba de su estilo es el estricto régimen físico. ¿Qué le parece a usted ese enfoque?

– Es un aspecto importante que no solo tiene que ver con los entrenamientos, sino con la vida privada de los jugadores. Por ejemplo, cuidarse con las comidas, no subir de peso. Esto tiene que ver con el cuidado personal y todo el rigor que tienen que tener para estar en las mejores condiciones físicas. Es una preocupación fundamental en un plantel.

El propio Gago argumentó que para el futbolista de hoy es normal esa exigencia…

– Claro, tiene que ver también con la dieta, con los descansos, hay muchos aspectos. No sacan nada con entrenar bien físicamente, si después el jugador come de más, se descuida, no descansa lo que tiene que descansar.

¿Qué opina usted de lo que ocurre con la delantera de la U?, en especial por el caso de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, ya que han estado marcados por las lesiones…

– Bueno, creo que tiene relación con que son jugadores grandes ya, arriba de 34 años. A esa edad son mucho más propensos a tener lesiones y algunas de ellas largas lamentablemente.

“Cuando sucede eso, hay otros que aprovechan esas oportunidades como los jugadores jóvenes. Se está produciendo el espacio para que ellos aparezcan”, menciona.

Gago lleva recién tres partidos, como dice usted hay que esperar todavía. Pero si el nivel se sostiene, ¿considera que la U apunta a ser protagonista en el campeonato?

– Yo no tengo dudas de que la U tiene un plantel para estar peleando arriba, un plantel bien equilibrado. Es cosa de que empiecen a aparecer las individualidades, creo que eso es lo más importante.

“Vargas está a un buen nivel, como un jugador de élite. Después va a aparecer Charles Aránguiz, que está recuperándose. Yo como hincha tengo expectativa de que la U va a estar peleando hasta el final en los primeros lugares”, afirma Mariano.

Situación de Assadi

Falta el regreso de Aránguiz, y también está volviendo Lucas Assadi, ¿eso le genera ilusión?

– Assadi es un jugador que está llamado a ser confiable, absolutamente. Tiene muy buenas condiciones, aunque es un jugador que todavía es irregular. Es joven, en algún momento va a encontrar su espacio en la cancha, creo que eso es lo que le falta.

Creditos: Photosport “Es como muy surtido para jugar, hace de todo un poco. Va de punta, al medio, centrodelantero. Considero que cuando encuentre su espacio en la cancha, y se sienta cómodo, va a rendir muy bien”, manifiesta. En el mismo caso de Assadi, ¿qué piensa de su situación con el tema de la renovación?. Se rumorea que tiene interesados en el extranjero, y como no ha renovado su contrato, existe el riesgo de que se vaya gratis… – Eso es lo que pasa con muchos jugadores en la etapa de renovación, cuando está ahí el empresario priorizan lo económico. Muchas veces se prioriza eso sin tener un gran recorrido, sin ser campeón o un seleccionado nacional permanente. Encuentro que eso es pan para ahora, hambre para mañana.

“Los jóvenes tienen que preocuparse de tener una carrera que se prolongue en el tiempo. De repente se van a estos países… como el caso de Darío Osorio en Dinamarca, sin menospreciar, pero él tiene el fútbol para haberse ido a otro lado. Yo digo, si hubiese aparecido Marcelo Salas en esta época, no lo hubiésemos conocido, se hubiera ido a los seis meses de la U. Eso es lo que pasa con los jugadores jóvenes, después los vemos de vuelta”, remarca.

Ocurrió ahora con Marcelo Morales, que volvió de la MLS…

– Claro, ahí está el ejemplo de Morales. Los cabros están con esta cosa económica, también muy influenciados por los empresarios, al final no logran su objetivo más importante, que es jugar. Con 21, 22 años tienen que estar jugando, sobre todo los futbolistas que se proyectan.

Volviendo al presente del equipo, la U este año ya no tiene copas internacionales, ¿considera que ya con eso el objetivo es ser campeón u obtener el cupo directo a la Copa Libertadores?

– No queda de otra. Tiene que pelear hasta el último partido y llegar lo más arriba posible. Llegar a las últimas fechas y pelear la punta con Colo Colo sería espectacular, ojalá clasificar para la Copa Libertadores.

“Como dije, lo importante es que la U tiene plantel para pelear ahí arriba. Así que espero que puedan consolidar su rendimiento y ganar partidos, jugar bien, porque eso es lo primordial”, sentencia.