Lanzan “Plan Patronato”: busca revitalizar el barrio, el comercio y la seguridad

Con el retiro de tres kioscos sin patente en la intersección de Patronato con Antonia López de Bello, la Municipalidad de Recoleta junto a Carabineros dio inicio al “Plan Patronato”, una iniciativa que busca recuperar los espacios públicos del sector comercial y sus alrededores.



Este trabajo colaborativo contempla retirar elementos en desuso para entregar espacios limpios y seguros para vecinos del sector, locatarios y turistas.



El jefe de Zona Oeste, general Alex Bahamondez, se refirió a la iniciativa e indicó que Carabineros se encuentra presente en el sector, así como en lo que respecta a la comuna de Recoleta, con el apoyo permanente de patrullajes y fiscalizaciones.



“Junto a las patrullas mixtas, entre Carabineros y la comuna, se ha levantado información necesaria para seguir contribuyendo a la seguridad comunal. En el sector de Patronato se han realizado más de 450 controles de identidad y vehiculares, los que han permitido detener a personas por cometer delitos como robo, lesiones y hurto”, indicó el general.



Sobre la iniciativa, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, destacó que “esto se enmarca en el inicio del Plan Patronato, comenzando por el retiro de infraestructura en desuso que generaba espacios de inseguridad. Es una muy buena noticia para el barrio, además de una serie de nuevos proyectos con apoyo del Gobierno Regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que van a generar mayor seguridad”.



La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, en tanto, valoró la articulación lograda en este esfuerzo, señalando que “destacamos el trabajo de la Municipalidad de Recoleta y esta alianza público-privada en pro de la recuperación del espacio público. La municipalidad ha invertido en distintas estrategias de financiamiento, una de ellas el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que permite a los municipios invertir en seguridad”.