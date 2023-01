“Le pedimos a la ministra menos chamullo”: Chile Vamos llama al Gobierno a no usar de “excusa” su ausencia en mesa de seguridad

Chile Vamos emplazó al Gobierno, y especialmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a no usarlos como “excusa” por el no retorno de la oposición a la mesa de seguridad.

Anteriormente, la oposición se bajó de la mesa de seguridad tras los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre pasado, abandonando la instancia que lleva adelante el Ejecutivo.

Si bien este jueves hubo una señal de disposición de regresar a las conversaciones, específicamente por parte de líderes de Chile Vamos, las relaciones volvieron a tensionarse cuando en el Congreso se rechazó el proyecto que prorrogaba el estado de excepción a 35 días, lo que causó molestia en la titular de Interior.

“No existe la panacea de la seguridad (…) la panacea no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras”, dijo Tohá tras la votación, algo que no cayó bien en algunos diputados de la UDI y RN y que hizo retroceder la intención de diálogo, al menos, en los parlamentarios.

Este viernes, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, sostuvo que “parte del trabajo que estamos teniendo tiene que ver con poner el eje en la seguridad como número uno. Hemos visto el fracaso que ha tenido el Gobierno en esta materia durante las últimas semanas, los terribles asesinatos a apuñaladas que han habido el día de ayer. Y la verdad es que eso no nos obliga y no queremos que el Gobierno nos use de excusa con estar o no en una mesa”.

“Esto tiene que ver con la voluntad política del Gobierno de tomar las decisiones correctas, primero también de ordenar a sus propios partidarios, ayer no toda la izquierda votó por el proyecto de infraestructura crítica. el compromiso de Chile Vamos va a estar siempre. Esta mesa no puede ser ninguna excusa ni ningún chamullo para no hacer la pega”, añadió.

En tanto, el secretario general de RN, Diego Schalper, apuntó que “cuando nos inventan el chamullo de la mesa, que inventó la ministra para ver cómo pone de acuerdo a Apruebo Dignidad con el Socialismo Democrático, quiere que nosotros estemos ahí para solucionarle sus problemas y no llevamos los proyectos a la mesa de la democracia que es el Congreso Nacional“.

“Le pedimos a la ministra menos chamullo, resolvamos los temas. Le hemos pedido al oficialismo que sesionemos el lunes hasta total despacho para sacar adelante la Ley Retamal. Quiero saber si darán el acuerdo para eso, porque ayer no lo dieron para que sesionáramos este viernes”, sumó.

“La ministra es la que se tiene que reincorporar a la mesa de la democracia, que es el Congreso”, zanjó el diputado.