Liberan por error a un detenido en el Centro de Justicia: se abrirá un sumario

Gendarmería informó la apertura de un sumario administrativo tras otorgarse la libertad, durante la mañana de este miércoles, de un detenido en el 13° Juzgado de Garantía del Centro de Justicia.

Según consignó 24Horas, la institución lo catalogó como una “eventual irregularidad” y por ello se abrirá un sumario administrativo.

Al respecto, se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y se notificó de inmediato a ambas policías, “con el fin de activar las diligencias correspondientes”.

Según información preliminar, en la audiencia de esta mañana había tres imputados por el delito de estafa y dos de ellos intercambiaron nombres. De estos, uno de ellos mantiene orden de detención vigente por otro delito.

El imputado con el que se habían cambiado el nombre, quedó detenido y el otro —con orden vigente— fue el que escapó al término de la audiencia.