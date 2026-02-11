Home Nacional "liberan por error a un detenido en el centro de justicia: se abri..."

Liberan por error a un detenido en el Centro de Justicia: se abrirá un sumario

Según consignó 24Horas, la institución lo catalogó como una “eventual irregularidad” y por ello se abrirá un sumario administrativo. Al respecto, se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y se notificó de inmediato a ambas policías, “con el fin de activar las diligencias correspondientes”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Liberan por error a un detenido en el Centro de Justicia: se abrirá un sumario

Gendarmería informó la apertura de un sumario administrativo tras otorgarse la libertad, durante la mañana de este miércoles, de un detenido en el 13° Juzgado de Garantía del  Centro de Justicia.

Según consignó 24Horas, la institución lo catalogó como una “eventual irregularidad” y por ello se abrirá un sumario administrativo.

Al respecto, se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, y se notificó de inmediato a ambas policías, “con el fin de activar las diligencias correspondientes”.

Según información preliminar, en la audiencia de esta mañana había tres imputados por el delito de estafa y dos de ellos intercambiaron nombres. De estos, uno de ellos mantiene orden de detención vigente por otro delito.

El imputado con el que se habían cambiado el nombre, quedó detenido y el otro —con orden vigente— fue el que escapó al término de la audiencia.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Patrimonio en red: desde el Ascensor Cordillera se lan...

El instrumento cultural y educativo, impulsado por las administraciones de los Sitios junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, propone conocer el patrimonio del país con respeto, conciencia y compromiso con las futuras generaciones.

Leer mas
Nacional
Alcaldesa de Quilpué y manejo de emergencia en megainc...

Carolina Corti, en entrevista con Radio Agricultura, dijo que “no solo confirma lo que nosotros advertimos desde el primer día, sino que también evidencia de forma, para mi gusto muy inaceptable, el cómo se enfrenta una tragedia humana”.

Leer mas
Nacional
Independencia lanza ordenanza “Cero incivilidade...

La iniciativa fue presentada por el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien estuvo acompañado por la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Se busca reforzar el control sobre conductas que afectan la convivencia en la comuna, como ruidos excesivos, fiestas ilegales, peleas y el consumo de alcohol o drogas en espacios públicos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/