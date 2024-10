Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo muerto en su casa durante 2 meses

Una impactante confesión realizó la fallecida Lisa Marie Presley en su libro de memorias, “From Here to the Great Unknown”, tras revelar que mantuvo en su casa durante 2 meses el cadáver de su hijo, Benjamin.

La hija de Elvis Presley, que murió en enero del 2023 a los 54 años, profundizó en la obra, publicada este martes, sobre lo complejo que fue despedirse de su hijo, quien se suicidó en el 2020.

En este sentido, según consignó Emol, detalló que no sabía en qué lugar enterrar el cuerpo de Benjamin, dudando si hacerlo en Hawái o en Graceland, donde murió y está enterrado el “Rey del Rock”.

“Mi casa tiene un dormitorio separado y mantuve a ‘Ben Ben’ allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato”, explicó Lisa Marie en sus memorias, añadiendo que el cuarto tenía una temperatura específica.

En tanto, Riley Keough, hija de la también cantante, y quien terminó de escribir el libro, indicó que como un homenaje a su hermano, junto a su madre se hicieron un tatuaje a juego.

Al respecto, comentó que Benjamin se había tatuado el nombre de ella en la clavícula y el de su madre en la mano, así que Keough decidió colocarse el nombre de su hermano en la clavícula y Presley llamó a un tatuador para que le pusiera el suyo en la mano.

Posteriormente, cuando el profesional solicitó ver una foto del tatuaje original, y así corroborar la posición y la letra que querían, Lisa Marie lo llevó al dormitorio donde estaba el cuerpo de su hijo para que pudiera observarlo.

Dicho instante fue descrito por Riley Keough en el libro como uno de los “cinco momentos” más absurdos de la vida de su madre.

Por último, luego de realizarse los tatuajes, Keough admitió que todos sintieron que ya era el momento de enterrar el cuerpo de su hermano, por lo que la familia llevó a cabo el funeral en Malibú, y finalmente el joven fue enterrado en Graceland, lugar en el que, casi tres años más tarde, también fue enterrada Lisa Marie Presley.