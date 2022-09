“Lo más cerca al paraíso”: Princesa Alba revela que recibió una carta de Coldplay por telonear sus show en Santiago

La cantante Princesa Alba, luego de telonear a Coldplay, reveló una particular anécdota con la agrupación, ya que lo músicos británicos le escribieron una tierna carta para agradecerle su participación en el evento en el Estadio Nacional.

A través de su cuenta personal de Instagram, la intérprete compartió unas emotivas palabras en agradecimiento por la gran oportunidad de estar en el escenario con Coldplay y Camila Cabello, quien también estuvo teloneando el show principal.

“So she ran away in her sleep. Dreamed of para-para-paradise”, manifestó la cantante nacional, parafraseando una canción de la agrupación, y declarar que “no hay palabras para expresar lo agradecida que estoy por ser telonera de Coldplay y Camila Cabello esto es lo más cerca al paraíso, estoy segura”,

En la publicación se ve un mensaje de puño y letra escrito por Chris Martin y compañía agradeciendo que sea parte del espectáculo.

“Thanks Princesa Alba. Coldplay”, escribieron los integrantes del grupo británico y firmaron en la hoja.

Princesa Alba cerró diciendo: “Thanks Chris, Will, Jonny, Guy and the Coldplay crew, you guys made us feel warm in the Santiago cold weather. (Gracias Chris, Will, Jonny, Guy y el equipo de Coldplay, ustedes nos hicieron sentir cálidos en el clima frío de Santiago)”, y “los amo equipo”, cerró.

