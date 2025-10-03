Lo que se sabe del homicidio en Ciudad Empresarial: atacaron desde dos motocicletas y efectuaron más de 20 disparos

Nuevos antecedentes entregó la Fiscalía respecto al homicidio ocurrido durante la tarde del jueves en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, hecho que dejó además a una persona herida por impacto de bala.

El fiscal Sergio Ortega, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que el ataque fue cometido por individuos que se desplazaban en dos motocicletas, quienes abrieron fuego contra un vehículo en el que iban cuatro personas.

En la emboscada, los agresores dispararon más de 20 veces, provocando la muerte inmediata del copiloto del automóvil. Uno de los acompañantes resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos ocupantes aún no han sido identificados.

Los atacantes abandonaron una de las motocicletas y luego escaparon en dirección desconocida. Las autoridades investigan los móviles del crimen. “Se puede señalar que ambas víctimas son sujetos de nacionalidad chilena, los cuales son de aproximadamente de 25 o 30 años”, sostuvo Ortega, recogió Emol.

El persecutor indicó que en el sitio del suceso trabajó la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Servicio Médico Legal (SML) para retirar el cuerpo, recolectar pruebas y avanzar en la identificación de los responsables.

Según Ortega, “en el vehículo, según la información preliminar teníamos a cuatro sujetos, un fallecido, un lesionado con arma de fuego y dos sujetos no identificados, y respecto de los atacantes al menos en una de las motocicletas tendríamos la información de que irían dos sujetos, y en la otra uno, por lo que serían aproximadamente tres o cuatro sujetos los atacantes”.