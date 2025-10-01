Home Vanguardia "lollapalooza chile 2026 anuncia su programación por día: conoce c..."

Lollapalooza Chile 2026 anuncia su programación por día: Conoce cuándo se presentará cada artista  

El evento se llevará a cabo entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año, y contará con la presencia de Sabrina Carpenter, Deftones, Los Bunkers, Skrillex y Tyler, The Creator, entre otros artistas.

Leonardo Medina
La organización de Lollapalooza Chile 2026 dio a conocer este miércoles la programación de artistas para cada jornada del evento, el cual se realizará entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año en el Parque O’Higgins.

Por un lado, para el viernes 13 de marzo, la jornada será encabezada por Sabrina Carpenter, Deftones y Doechi, y se sumarán artistas como Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust y Gepe, entre otros. 

Luego, para el sábado 14, el festival será liderado por Tyler The Creator, Lorde, Turnstile, y Los Bunkers. Además, ese día destacan los shows de Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis y Judeline. 

Finalmente, el domingo 15 el evento se despedirá con los conciertos estelares de Chappell Roan, Skrillex y Lewis Capaldi, y en este último día también estarán Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos, entre otros. 

Consignar que, junto con el anuncio del line up diario, Lollapalooza Chile inició la venta de pases diarios, boletos que se pueden adquirir mediante Ticketmaster, con descuentos disponibles de Cenco Malls y Banco de Chile, en distintas etapas de preventa y hasta agotar stock.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

