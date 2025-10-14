Lollapalooza Chile suma al cantante Ruel luego de la baja de D4vd

Luego de que el rapero D4vd fuera dado de baja del cartel de Lollapalooza Chile 2026, la organización del evento confirmó este martes que el cantante Ruel se suma oficialmente al line up del festival.

El artista australiano, de 22 años, se presentará el viernes 13 de marzo, día inaugural que será encabezado por Sabina Carpenter, Deftones y Doechii.

Además, esta jornada contará con Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos, entre otros cantantes y grupos.

Ruel se caracteriza por mezclar el pop, rock y soul, y algunos de sus temas más conocidos son “Paintkiller”, “Face to Face”, “Dazed & Confused” y “Younger”.

La llegada del cantante australiano a Lollapalooza Chile 2026 se produce tras la baja de D4vd, quien actualmente está siendo investigado por el hallazgo del cadáver de una adolescente en un vehículo de su propiedad.

Consignar que Lollapalooza Chile 2026 se llevará a cabo entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año en el Parque O’Higgins.