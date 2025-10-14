Home Vanguardia "lollapalooza chile suma al cantante ruel luego de la baja de d4vd..."

Lollapalooza Chile suma al cantante Ruel luego de la baja de D4vd

El artista australiano estará presente el próximo año en el popular evento musical, noticia que se confirma semanas después de la baja del rapero D4vd, quien está siendo investigado por el hallazgo del cadáver de una adolescente en un vehículo de su propiedad.

Leonardo Medina
Luego de que el rapero D4vd fuera dado de baja del cartel de Lollapalooza Chile 2026, la organización del evento confirmó este martes que el cantante Ruel se suma oficialmente al line up del festival. 

El artista australiano, de 22 años, se presentará el viernes 13 de marzo, día inaugural que será encabezado por Sabina Carpenter, Deftones y Doechii. 

Además, esta jornada contará con Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos, entre otros cantantes y grupos. 

Ruel se caracteriza por mezclar el pop, rock y soul, y algunos de sus temas más conocidos son “Paintkiller”, “Face to Face”, “Dazed & Confused” y “Younger”.

La llegada del cantante australiano a Lollapalooza Chile 2026 se produce tras la baja de D4vd, quien actualmente está siendo investigado por el hallazgo del cadáver de una adolescente en un vehículo de su propiedad.

Consignar que Lollapalooza Chile 2026 se llevará a cabo entre el 13, 14 y 15 de marzo del próximo año en el Parque O’Higgins.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

